الاحتلال يواجه كارثة.. أمريكا تستعد للتحرك عسكريا لإنقاذ إسرائيل

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر.

وأوضح البيت الأبيض، أن “الولايات المتحدة تجري مناقشات مع الكونجرس لتقديم مزيد من التمويل لأوكرانيا وإسرائيل”.

وأكد أن “التقارير الواردة من إسرائيل كارثية”.

ولفت البيت الأبيض، إلي أن “17 أمريكيا في عداد المفقودين في الصراع بين إسرائيل وحركة حماس”.

وأمس، أفادت مصادر صحفية نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس دوايت آيزنهاور ستصل إلى منطقة الشرق الأوسط خلال أسابيع وفق جدول زمني مسبق.

جاء ذلك بعد ما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها، أن الولايات المتحدة تعتزم إرسال حاملة طائرات ثانية إلى سواحل الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد المكالمة التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم.