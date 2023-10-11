بسبب إيران.. أمريكا تخشي استهداف قواتها في الشرق الأوسط

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن أمريكا تخشى وقوع هجمات على وحداتها في الشرق الأوسط وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت “بوليتيكو”، نقلا عن اثنين من مسؤولي البنتاجون، “يشعر مسؤولو الدفاع بالقلق بشكل خاص من أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا أو القوات الإيرانية في الخليج العربي يمكن أن تستغل عدم الاستقرار في المنطقة لمهاجمة القوات الأمريكية أو القوات الشريكة العاملة في هذين البلدين، كما فعلت في الماضي”.

وقال جيفري كارمايكل، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية لمواجهة داعش في سوريا والعراق، للصحيفة، إن الوحدات الأمريكية في الشرق الأوسط على علم بالذين يعتزمون "الاستفادة من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأوضحت “بوليتيكو” أن هناك نحو 900 عسكري في سوريا منذ إدارة ترامب، ويوجد نحو 2.5 ألف جندي أمريكي في العراق يقدمون المشورة للجيش المحلي.

وأضافت الصحيفة أن "الميليشيات الموالية لإيران هاجمت بشكل دوري القوات الأمريكية في كلا البلدين على مر السنين، بما في ذلك في شهر مارس".