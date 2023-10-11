عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إيران.. أمريكا تخشي استهداف قواتها في الشرق الأوسط

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، نقلا عن مسؤولين في البنتاجون، أن أمريكا تخشى وقوع هجمات على وحداتها في الشرق الأوسط وسط تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت “بوليتيكو”، نقلا عن اثنين من مسؤولي البنتاجون، “يشعر مسؤولو الدفاع بالقلق بشكل خاص من أن الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وسوريا أو القوات الإيرانية في الخليج العربي يمكن أن تستغل عدم الاستقرار في المنطقة لمهاجمة القوات الأمريكية أو القوات الشريكة العاملة في هذين البلدين، كما فعلت في الماضي”.

وقال جيفري كارمايكل، المتحدث باسم العملية العسكرية الأمريكية لمواجهة داعش في سوريا والعراق، للصحيفة، إن الوحدات الأمريكية في الشرق الأوسط على علم بالذين يعتزمون "الاستفادة من الصراعات وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأوضحت “بوليتيكو” أن هناك نحو 900 عسكري في سوريا منذ إدارة ترامب، ويوجد نحو 2.5 ألف جندي أمريكي في العراق يقدمون المشورة للجيش المحلي.

إنذار كاذب.. جيش الاحتلال يكشف سر التنبيه العام لسكان إسرائيل بدخول الملاجئ

معلومات استخباراتية .. أمريكا تحسم جدل تورط إيران في الهجوم على إسرائيل

وأضافت الصحيفة أن "الميليشيات الموالية لإيران هاجمت بشكل دوري القوات الأمريكية في كلا البلدين على مر السنين، بما في ذلك في شهر مارس".

أمريكا الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد إلغاء بطاقات الخصم المباشر .. تحرك عاجل من فودافون مصر

تنبيه عاجل لجميع سكان إسرائيل بدخول الملاجئ | جيش الاحتلال يعلق

الدكَر يكدّبني| منشور صادم من مرتضى منصور بشأن لجنة حسين لبيب بالزمالك

تدهور حالته الصحية.. واستبعاد نجم الأحمر من أمم أفريقيا| سخونة أحداث في الأهلي

الحكومة: خفض الأسعار بنسبة 25% وإجراءات حادة ضد المتلاعبين بها .. فيديو

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

غزة ولبنان والجولان .. هجوم ثلاثي على إسرائيل

الزمالك في يوم| أزمة حراس مرمي.. فتوح يصدم الأهلي.. ومرتضى منصور يشعل الانتخابات

موضوعات متعلقة

معلومات استخباراتية .. أمريكا تحسم جدل تورط إيران في الهجوم على إسرائيل

وقف الخدمات الأساسية والمستشفيات .. غزة تغرق في الظلام | تفاصيل صادمة

مصرع 20 جنديا إسرائيليا في اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية

مطاردة في سماء إسرائيل.. 15 طائرة مسيرة قادمة من لبنان تثير ذعر الاحتلال

إعلان مفاجئ من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن دخول قوات من الحدود اللبنانية

إسرائيل تعلن عن ارتفاع كبير في عدد القتلى والمصابين

أول تعليق من الأمم المتحدة بعد هجوم لبنان على إسرائيل

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن التطورات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترشيحاتنا

بوتين: غزة جزء من أرض فلسطين ودعوات المغادرة لسيناء ليست أمرا يؤدي للسلام

قيادي فلسطيني: شعبنا باقٍ مرابط صامد في أرضه ولن ينزح لسيناء

معاش ذوي الإعاقة خط أحمر.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء

يسبب الموت .. طبيبة تحذر من نوع سمك فيليه مسمم يباع بالأسواق

الأمم المتحدة تكشف حجم كارثة الدمار الناجم عن قصف إسرائيل لغزة

تبدأ غدا.. أحمد موسى يكشف عن مفاجأة سارة للشعب المصري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته بين أطفال وأمهات

3 تغييرات مفاجئة.. موعد مباراة الفراعنة وزامبيا والقنوات الناقلة لها

نهاية مأساوية لمعمرة بريطانية بعد أيام من قفزها بالمظلة

السحر الأسود .. أبرز القصص عنه في مصر القديمة

فيديو

مقدم 25 ألف جنيه| تفاصيل وشروط حجز شقق من جنة وسكن مصر

دعم الفلسطينيين المدنيين واجب شرعي.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية

كل احتلال إلى زوال.. رسائل قوية من شيخ الأزهر للأمة العربية والفلسطينيين

تعليق الرحلات وسقوط مصابين .. حريق ضخم بمطار لوتون في لندن |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ