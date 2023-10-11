معلومات استخباراتية .. أمريكا تحسم جدل تورط إيران في الهجوم على إسرائيل

قال جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية لا تملك حتى الآن أدلة على تورط إيران بشكل مباشر في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل.

وقال كيربي لشبكة “إم إس إن بي سي”: “لم نعثر على أي شيء يخبرنا أن الإيرانيين كانوا على علم بهذا التخطيط المحدد، أو شاركوا في هذا التخطيط، أو زودوه بالموارد أو ساعدوا بأي طريقة ملموسة”.

وتأتي تصريحاته بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين إيرانيين وافقوا وساعدوا حماس على تنسيق الهجوم يوم السبت، نقلا عن أعضاء كبار في حماس وحزب الله.

وكان اثنان من المسؤولين الأمريكيين قد أخبرا شبكة إن بي سي نيوز في وقت سابق أنهما لا يستطيعان تأكيد تقرير الصحيفة.

ونفى علي بركة، وهو مسؤول كبير في حماس، أن تكون إيران دعمت العملية أو فرضت عقوبات عليها.