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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا بريئة .. بيان مهم لسفير إسرائيل بموسكو بشأن هجمات المقاومة الفلسطينية

صدى البلد

قال السفير الإسرائيلي لدى روسيا، ألكسندر بن تسفي في مقابلة مع صحيفة "كوميرسانت" الروسية, إن إسرائيل لا تعتقد أن روسيا لها أي علاقة بالفلسطينيين وحركة المقاومة الفلسطينية.

وذكرت RT أن بعض وسائل الإعلام سبق أن اتهمت روسيا في تقاريرها بالتورط المحتمل في الهجوم.

ومن جانبه، قال سفير روسيا لدى الاحتلال الإسرائيلي، أناتولي فيكتوروف، إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مفتاح السلام في الشرق الأوسط. 

وأضاف فيكتوروف خلال مناقشة على منصة نادي فالداي للحوار: "من المستحيل تحقيق سلام مستقر في الشرق الأوسط دون حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وهو أحد أطول الصراعات في تاريخنا الحديث، والذي يواصل تأجيج التوترات في المنطقة والمشاعر المتطرفة خارجها”.

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