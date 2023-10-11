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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنذار كاذب.. جيش الاحتلال يكشف سر التنبيه العام لسكان إسرائيل بدخول الملاجئ

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، تفاصيل ما حدث من انطلاق تنبيه عام لكل سكان إسرائيل بدخول الملاجئ، وقال إن تفعيل إنذار الدخول للملاجئ في جميع أنحاء البلاد كان بسبب خطأ بشري.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي أن التنبيه الذي صدر على مستوى البلاد على تطبيق قيادة الجبهة الداخلية الذي يطلب من السكان الاحتماء كان إنذارًا كاذبًا، وقال: "هذا خطأ، لا توجد مثل هذه التعليمات".

وجاء هذا البيان بعد أن أصدر تطبيق الهاتف المحمول التابع لقيادة الجبهة الداخلية تنبيهًا في جميع أنحاء البلاد لدخول الملاجئ، على الرغم من عدم انطلاق صفارات الإنذار. 

ومن غير الواضح ما إذا كان هذا خللًا أم تنبيهًا متعمدًا، وذلك بحسب ما نشرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية.

 

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