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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى.. إسرائيل تحت القصف وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

صدى البلد

قالت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، إنه تم إطلاق رشقات صاروخية جديدة تجاه غلاف غزة.

وأكدت مصادر أخري، أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف غزة.

هذا وقد أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أيضا، مقـ.تل 189 جنديا حتى الآن، بعد ٥ أيام من استمرار المواجهة مع المقاومة الفلسطينية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء عملية طوفان الأقصى التي بدأتها حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" السبت الماضي، إلى 1200 قتيل.

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قصف 2294 هدفًا لحركة المقاومة الفلسطينية حماس منذ بدء العدوان على غزة.

وأضاف جيش الاحتلال أن أكثر من 4500 صاروخ أطلق من غزة باتجاه إسرائيل منذ السبت الماضي.

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