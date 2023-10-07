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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طوفان الأقصى .. إسرائيل: 42 قتيلا و740 حالة حرجة

صدى البلد

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، مقتل 42 شخصا وإصابة 740 بينهم حالات حرجة.


وأكدت الإذاعة العبرية، أنه تم حشد عشرات الآلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان.


من جهتها، أعلنت إسرائيل "حالة الحرب" وشنت غارات جوية على قطاع غزة في أعقاب هجوم صاروخي مفاجئ، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في بيان عقب الهجمات، إن البلاد في حالة حرب.


فيما أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية مي الكيلة عن إعلان حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وأوعزت لمستودعات الوزارة وبنوك الدم بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة والأدوية ووحدات الدم.


وأضافت الوزيرة في بيان صادر عن الوزارة "مستشفيات الضفة الغربية كافة جاهزة لاستقبال الجرحى من قطاع غزة جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال على القطاع".

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