باحث بالمركز المصري للفكر: مصر لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية

أكد محمد منصور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن مصر لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية.

وقال محمد منصور في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" مصر لها دور قومي وتاريخي لضمان حفظ حقوق الشعب الفلسطيني ".

وأضاف محمد منصور :" مصر تتدخل دائما لنجدة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم ".

وتابع محمد منصور :" مصر ترفض أي إجراءات أحادية من جانب إسرائيل ومصر تؤكد دائما على الحفاظ على وضع القدس".

وأكمل محمد منصور:" مصر تسعى دائما للعمل للوصول للهدف الأساسي وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية ".