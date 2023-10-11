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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: سنتحدث مع مصر وإسرائيل بشأن ممر إنساني لإيصال المساعدات

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن ، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستتحدث مع مصر وإسرائيل بشأن الممر الإنساني لكن بعض التفاصيل بهذا الشأن معقدة.

 

وتابع بلينكن: "نعمل ما بوسعنا لتجنب سقوط ضحايا مدنيين في هذا الصراع".

 

وحذر بلينكن يحذر أي طرف من استغلال الأزمة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل.

 

قال البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعمل مع مصر وإسرائيل على فتح ممرات آمنة في قطاع غزة لإيصال المساعدات.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مصادر مصرية، بأن القاهرة تناقش مع واشنطن إيصال مساعدات لغزة مع وقف إطلاق نار محدود.

وأفادت مصادر بأن مصر تقترح هدنة لمدة 6 ساعات لإيصال مساعدات إنسانية لغزة.

كما أفادت مصادر شبكة "العربية"، بأن مصر تلقت تعهدا من المقاومة الفلسطينية بعدم إساءة معاملة الأسرى الأجانب ومزدوجي الجنسية.

أفادت اطلاق نار البيت الأبيض الخارجية الأمريكية المقاومة الفلسطيني المقاومة الفلسطينية الفصائل الفلسطينية

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