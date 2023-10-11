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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أبو قصي يحتسبهم شهداء..شاب فلسطيني ينعى 14 من أفراد أسرته بين أطفال وأمهات

طفل شهيد
طفل شهيد

يشهد قطاع غزة اشتباكات دامية منذ السبت الماضي بين قوات جيش الاحتلال الاسرائيلي وحماس الفلسطينية التي باغتت المحتل بهجمات اربكت خطوطه وخلفات العديد من الخسائر في صفوفه، بينما تحاول اسرائيل الرد بكثافة وعشوائية مما يتسبب في مقتل العشرات من المدنيين العزل من بينهم الشيوخ والاطفال الامنين في منازلهم، مثلما حدث مع الشاب محمد احمد الذي اغتال الاحتلال الغاشم جميع افراد اسرته. 
 

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طوفان الأقصي.. إسرائيل تحت القصف وصفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة

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طوفان الأقصي.. جيش الاحتلال يعلن مقـ.تل 189 ضابطا إثر هجمات المقاومة الفلسطينية


ونعى الشاب الغزاوي محمد أحمد، الشهير ب ابو قصي، 14 فرداً من عائلته بعد أن قتلوا بقصف إسرائيلي مكثف على الحي التي تقطن به أسرته في قطاع غزة.

وعلى صفحته بموقع فيسبوك نشر محمد كلمات تدمي القلوب اثارت تعاطف الملايين اثناء نعيه المؤثر لأسرته التي اغتالها الاحتلال الغاشم،  قائلا: "أحتسب عند الله تعالى، أمي قرة عيني، وأخي رأفت تاج راسي، وزوجتي أوكسجين حياتي، وليندا نبض قلبي، وسيدرا نور عيوني، وهايدي فلذة كبدي، وقصي ابني وحبيبي وعمري ورأس قلبي يابا والله قلبي يابا انتا الله يرحمك، وعبيدة حبيب قلبي يا عم روحت مع قصي حبيبك، وزوجة رأفت ونعم الزوجة، ويامن ابن رأفت، وضياء أختي حبيبتي تاج راسي ونبضي يختي ابنك معي فامانتي، غيداء وهيفاء نور عيوني وقلبي ضي عيوني فدا الوطن والاقصي".

محمد احمد “ابو قصي”

 



مستشفيات غزة امتلأت بالمصابين

 

وكان وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة، يوسف أبو الريش، قال اليوم الأربعاء، إن جميع أسرّة المستشفيات في القطاع قد امتلأت.

وأضاف أبو الريش في تصريحات نشرتها الوزارة على فيسبوك أن الأدوية والمستلزمات الطبية أيضا "في طريقها للنفاد".

هذا وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الضحايا الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية إلى 1055 قتيلا و5148 مصابا.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن ما لا يقل عن 60% من الضحايا بين قتيل وجريح من الفلسطينيين، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة هم من النساء والأطفال.

قطاع غزة جيش الاحتلال إسرائيل الشيوخ محمد أحمد

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