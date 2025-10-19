البحر الأحمر تبحث مع معهد تكنولوجيا المعلومات دعم البرامج التدريبية للشباب في التحول الرقمي

عقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، صباح اليوم، اجتماعًا مع لجنة من معهد تكنولوجيا المعلومات (ITI)، لبحث سبل دعم وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي داخل المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتعزيز قدرات الشباب في المهارات التقنية والرقمية ودعم مراكز التدريب بالمنح التعليمية المتخصصة.

وأكد سكرتير عام المحافظة أن اللقاء يأتي في إطار استراتيجية المحافظة للارتقاء بالوعي التكنولوجي لدى الشباب، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، مشيرًا إلى أن البحر الأحمر كانت من أوائل المحافظات التي حققت خطوات ملموسة في دعم التحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية لمؤسساتها.

وتأتي الزيارة ضمن خطة معهد تكنولوجيا المعلومات للعام التدريبي 2025/2026، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر شابة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل الرقمي، وتشجيع الخريجين على إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في مجالات التقنية الحديثة.

وخلال الاجتماع، ناقش الجانبان مشروعات التخرج للمنحة التدريبية (IT Professional) التي نُفذت بمركز تدريب الحاسب الآلي بمدينة الغردقة، إلى جانب متابعة تنفيذ المنحة التدريبية الجارية بمركز تدريب القصير، ومناقشة آليات التوسع في برامج التدريب المكثف بالمحافظة خلال المرحلة المقبلة.

وضمت اللجنة الزائرة كلاً من العميد علي محمد كمال، مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات، والدكتور وليد سميح عبد الحميد، مدير إدارة الدعم الفني بالمعهد، والأستاذ عمار محمد شاهين، مدير تدريب برنامج التدريب المكثف لشباب الخريجين بالمحافظات، الذين أشادوا بدعم المحافظة المستمر لبرامج تنمية المهارات الرقمية وتمكين الشباب من فرص تعلم تكنولوجي حديثة تسهم في تعزيز فرص العمل وريادة الأعمال.