الاحتلال يمحو عائلة “شهاب”| استشهاد 44 فلسطينيا من أسرة واحدة.. أصغرهم رضيع 40 يوما

استشهاد 44 فردًا من عائلة واحدة.. وسط تصعيد غير مسبوق من هجمات جيش الاحتلال وغارات مستمرة على قطاع غزة في عملية اسمتها "السيوف الحديدية"، قصفت فيها حتى الآن مئات الأهداف داخل قطاع غزة؛ استشهد علي أثرها 44 فلسطينيا من عائلة واحدة أمس الخميس.

وأدت غارة لقوات جيش الاحتلال الاسرائيلي، للقضاء علي منازل في شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 44 شخصًا من أسرة فلسطينية واحدة، وهي عائلة "شهاب".

استشهاد 44 فردا من أسرة "شهاب"

وتم الإعلان عن قائمة رسمية بأسماء شهداء عائلة "شهاب"، حصيلة استهداف طائرات حربية إسرائيلية بعدة صواريخ علي منزل عائلة "شهاب" في شمال قطاع غزة.

وقامت غارات الاحتلال الإسرائيلية بتدمير المنزل ذات عدة طوابق، فوق ساكني المنزل دون سابق إنذار، وتسببت غارات جيش الاحتلال في أضرار أخري لعدة منازل مجاورة وأصيب عدد من السكان واسفرت عن ضحايا.

استشهاد عائلة شهاب "مجزرة مروعة"

ووصف مسؤولون صحيون وعمال إنقاذ بقطاع غزة، ما جرى بحق عائلة "شهاب" أنه "مجزرة مروعة"، وتبين من قائمة أسماء عائلة شهاب استشهاد رجال ونساء وأطفال يبدأ أعمارهم من أطفال حديثي الولادة 40 يوم وإلي 56 عامًا.

استشهاد 44 فلسطيني من أسرة واحدة

وجاءت قائمة الأسماء لـ 44 شهيدًا من عائلة شهاب، كالاتي: صالح عمر مصطفى شهاب 41 عامًا، أنس صالح عمر شهاب 17 عامًا، رواند صالح عمر شهاب 18 عامًا، جنان صالح عمر شهاب 12 عامًا، أفنان صالح عمر شهاب 6 أعوام، عائشة صالح عمر شهاب 4 أعوام.

واستشهدت آمنة عبد الرحمن أحمد شهاب 41 عامًا، مصطفى عمر مصطفى شهاب 46 عامًا، آسيا عبد الرحمن أحمد شهاب 43 عامًا، عمر مصطفى عمر شهاب 25 عامًا، أحمد مصطفى عمر شهاب 21 عامًا، محمد مصطفى عمر شهاب 17 عامًا، عبدالله عمر مصطفى شهاب 38 عامًا.

استشهاد طفل بعمر 40 يوم

وإسلام فريد مصطفى شهاب 38 عامًا، ولاء عبدالله عمر شهاب 13 عامًا، والاء عبدالله عمر شهاب 12 عامًا، وعمر عبدالله عمر شهاب 9 أعوام، وعبدالكريم عبدالله عمر شهاب عامين، وايناس خطاب عبدالكريم شهاب 26 عامًا، وعائشه عمر مصطفى شهاب 3 أعوام، والطفل محمد عمر مصطفى شهاب 40 يومًا.

وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 65 عامًا، وسعاد ربيع عبدالرحمن شهاب 61 عامًا، وأحمد عبدالرحمن أحمد شهاب 42 عامًا، وسعاد أحمد عبدالرحمن شهاب 6 أعوام، وعبدالرحمن أحمد عبدالرحمن شهاب 13 عامًا، ولينه أحمد عبدالرحمن شهاب 10 أعوام، ومحمد عبدالرحمن أحمد شهاب 37 عامًا، وخوله عمر مصطفى شهاب 33 عامًا.

واسراء محمد عبدالرحمن شهاب 12 عامًا، وأسامة محمد عبدالرحمن شهاب 9 عامًا، وجودي محمد عبدالرحمن شهاب 6 أعوام، وحليمة محمد ابراهيم شهاب 79 عامًا، وأسماء ربيع عبدالرحمن شهاب 45 عامًا، وعبد الرحمن ربيع عبدالرحمن شهاب54 عامًا، ومنى ناهض محمد شهاب 39 عامًا، وبلال عبدالرحمن ربيع شهاب 6 عامًا، ولوتس عبدالرحمن ربيع شهاب 10 عامًا.

وريتا عبدالرحمن ربيع شهاب 7 أعوام، وآمنه عمر مصطفى ابوحميدان 41 عامًا، وهالة أشرف مصطفى أبوحميدان 17 عامًا، وعبدالرحمن أشرف مصطفى أبوحميدان 20 عامًا، وشيماء أشرف مصطفى أبوحميدان 16 عامًا، ومريم أشرف مصطفى أبوحميدان 13 عامًا، وجنى أشرف مصطفى أبوحميدان 7 أعوام.

6 إصابات بعائلة "شهاب"

كما اسفرت غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي علي منزل عائلة شهاب، 6 إصابات من أفراد العائلة ومنهم طفل بعمر عامين، وشباب من الرجال والنساء.

وجاءت أسماء المصابين، كالاتي: عمر مصطفى عبدالله شهاب 70 عامًا، فاطمة عبدالله حسين شهاب 37 عامًا، عبدالرحمن عمر مصطفى شهاب 29 عامًا، براء عبدالرحمن عمر شهاب 29 عامًا، إسلام عمر مصطفى شهاب 36 عامًا، والطفل قاسم أحمد عبدالرحمن شهاب عامين.

توثيق فيديو الاستشهاد

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا فيديو لشاب يدعي أحمد الأشهب من عائلة "شهاب"، وظهر أحمد في فيديو وهو يوثق لحظة غارات جيش الاحتلال علي منزلة بشمال قطاع غزة.

وقال أحمد في الفيديو: "من الممكن أن يكون هذا الفيديو الأخير لي، وهذه رسالتي إلي العالم، لقد قطعوا عننا الطعام والكهرباء والماء وكل شئ، ولا يمكننا أن نخرج من منزلنا، ولا أحد يتحرك لمساعدتنا حتي الآن، لا نريدك أن تتحرك من أجلنا وأجل الفلسطينيين فقط، نريدك أن تتحرك من أجل الأقصى، لا يوجد فرق بين مسجد الأقصى والكعبة".