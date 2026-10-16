إصابة 8 أشخاص سقط بهم تروسيكل داخل بئر ماكينة ري بنجع حمادى



أُصيب 8 أشخاص، إثر وقوع حادث سقوط تروسيكل كان يستقله عدد من الأشخاص داخل بئر مياه تابع لماكينة ري بأرض زراعية في قرية الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث سقوط تروسيكل داخل بئر مياه خاص بماكينة ري في إحدى الأراضي الزراعية بقرية الحلفاية بحري، بدائرة مركز نجع حمادي.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، لمعاينة الموقف والتعامل مع الواقعة وتقديم الإسعافات اللازمة للمصابين.

وبالفحص، تبين إصابة 8 أشخاص جراء الحادث، حيث جرى نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي الرعاية الطبية والعلاج اللازم.

تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على أسباب وملابسات الحادث.