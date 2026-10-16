شهر الانتصارات.. محمود تامر يفوز على لاعب اسرائيل ببطولة العالم للكاراتيه

حقق بطل مصر محمود تامر الفوز أمام لاعب إسرائيل بنتيجة 9-1 في بطولة العالم ببولندا للكاراتيه

ويشارك منتخب مصر للكاراتيه في بطولة العالم للناشئين و الناشئات تحت 21 سنة المقرر لها في بولندا في الفترة من 11 أكتوبر و حتى 20 من الشهر نفسه

وضمت قائمة المنتخب كل من :

علي أحمد ضاحي

محمد هاني

عادل محمد حسن

يوسف هاني مبروك

عمر أشرف

الحسن محمد

آدم أحمد آدم

أحمد الرشيدي

أحمد محمد

محمد أحمد إبراهيم

هنا هاني طلعت

ريماس أحمد

هالة محمد عبد التواب

محمود تامر

إيهاب حسام الدين

معاذ أحمد

علي علاء الدين

محمد شريف

بسملة وليد

ملك محمد مؤمن

حبيبة فتحي سعد

نورهان محمد مصلح

رؤى السيد

عمر أحمد

عبد الرحيم السيد

حربي علي

عمار أحمد

خيري عمرو

أسامة محمد

جنى محمد عبد الفتاح

جنى محمد

مي رفعت مرسي

ملك رجب

لانا صلاح محمد