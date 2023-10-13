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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسقاط طائرة إسرائيلية على متنها 50 جنديا من جيش الاحتلال في غلاف غزة| شاهد

صورة للطائرة بعد
صورة للطائرة بعد تحطيمها

أُسقطت طائرة إسرائيلية بصاروخ موجه قرب مستوطنة بئيري، اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023.

وذكرت وكالة "شهاب" الإخبارية نقلا عن الإعلام العبري، أن طائرة تعرضت لإطلاق صاروخ موجه قرب مستوطنة بئيري في غلاف قطاع غزة، وكانت تحمل 50 جنديا.

وعرضت القنوات العبرية صورة لتحطم الطائرة، دون ذكر لمصير الجنود.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في وقت سابق من اليوم الجمعة أنه التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لتأمين الأسلحة المطلوبة.

وأضاف رئيس حكومة الاحتلال إن الحرب التي سيخوضها ستستغرق وقتا، زاعما "ولكن سننتصر وندمر حماس"، مشيرا إلى أن إسرائيل متحدة في الحرب التي تخوضها.

وكان الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرا لسكان قطاع غزة في وقت سابق من اليوم الجمعة، بضرورة التوجه من شمال القطاع إلى جنوبه قرب الحدود المصرية، ورغم نزوح عدد من الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة إلا أن الاحتلال الإسرائيلي قصف قوافل النازحين وارتكب مجزرة جديدة ضد الشعب الفلسطيني.

يأتي ذلك بعد أسبوع من المواجهات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة بعدما أطلقت حركة حماس عملية "طوفان الأقصى" يوم السبت الماضي 7 أكتوبر 2023، وردت قوات الاحتلال بقصف عنيف على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 1799 فلسطيني بينهم 583 طفلا إلى جانب اتخاذ إجراءات تعسفية على رأسها قطع الكهرباء والمياه والوقود ما تسبب في أزمة إنسانية مروعة في قطاع غزة.

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