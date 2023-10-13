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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عاجل.. أنباء عن إسقاط طائرة حربية إسرائيلية فوق قطاع غزة.. فيديو

طائرة إف 16 إسرائيلية
طائرة إف 16 إسرائيلية

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الجمعة، بوقوع طائرة حربية تابعة لـ جيش الاحتلال الإسرئيلي فوق قطاع غزة، بفعل مضادات الطائرات التابعة للفصائل الفلسطينية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماع على منصة إكس، فيديو يظهر وقوع الطائرة الحربية الإسرائلية وهبوط قائدها عن طريق المظلة.

ووفقا للفيديو المنشور، يبدو أن نوع الطائرة المقاتلة الإسرائيلية التي تم إسقاطها من قبل المقاومة الفلسطينية، هي إف 16.

ولا يوجد تأكيد رسمي حتي الآن من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الفصائل الفلسطينية بحقيقة وقوع الطائرة المقاتلة.

https://x.com/AltaqreirAlarab/status/1712800062231679367?s=20

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