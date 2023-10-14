وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الأرز بالجمبري مثل المطاعم

تعتبر طريقة عمل الأرز بالجمبري، واحد من أشهى الأطباق، كما أنّه مفيد ومغذّ، يحضر بطرق عديدة ومختلفة، وسوف ينال إعجاب الأطفال والكبار.

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرز بالجمبري، وهي من الاكلات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل ساعة، وتكفي خذه الوصفة لحوالي 3 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

طريقة عمل الأرز بالجمبري

طريقة عمل الأرز بالجمبري

مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري :

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 بصل مقطعة قطع صغيرة

ملعقة صغيرة ثوم مفروم

¼ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

500 جرام جمبري نظيف ومقشّر ومصفّى

ملعقة كبيرة عسل أسود

ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كركم

½ 1 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

¾ 1 ماء مغلي

1 بصل أخضر مفروم للتزيين

طريقة عمل الأرز بالجمبري :

_ نضع الزيت النباتي في قدر كبير على النار، ثم يضاف: البصل، الثوم المفروم ونقلّبهم معًا لدقائق.

_ يضاف بعد ذلك: الكمون، الفلفل الأسود، البابريكا، ونقلّب جميع المكونات حتى تصبح بنيّة اللون.

_ يضاف الجمبري، ونحرص على أن تكون النار عالية حتى يأخذ الجمبري صدمة.

_ نقلّب الجمبري مع خليط البصل والبهارات لمدة 6 دقائق.

_ نخرج الجمبري بعد أن ينّضج من خليط البصل والبهارات ونضعه في طبق جانبي.

_ نضع في القدر الموجود به خليط البصل والبهارات كل من: العسل الأسود، الملح، الكركم، الأرز ونقلّب هذه المكونات حتى يأخذ الأرز من لون وطعم المكونات الأخرى.

_ نسكب الماء المغلي فوق خليط الأرز وبمجرّد أن يغلي نهدّئ النار ونغطي القدر ونترك الأرز حتى ينّضج.

_ نرفع القدر من على الأرز ونتأكد من نضّجه جيّدًا، ثم يضاف فوقه الجمبري ونقلّبهم معًا، ثم نقدّم طبق الأرز بالجمبري ساخنًا بعد تزيينه بالبصل الأخضر المفروم.