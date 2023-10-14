عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

وصفة سهلة وسريعة.. طريقة عمل الأرز بالجمبري مثل المطاعم

طريقة عمل الأرز بالجمبري
طريقة عمل الأرز بالجمبري

تعتبر طريقة عمل الأرز بالجمبري، واحد من أشهى الأطباق، كما أنّه مفيد ومغذّ، يحضر بطرق عديدة ومختلفة، وسوف ينال إعجاب الأطفال والكبار.

 

فطورك من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

من المطبخ الروسي.. طريقة عمل حساء البورش بأسهل الخطوات

 

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الأرز بالجمبري، وهي من الاكلات العالمية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في اقل ساعة، وتكفي خذه الوصفة لحوالي 3 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل الأرز بالجمبري 

 

طريقة عمل الأرز بالجمبري 

 

مقادير طريقة عمل الأرز بالجمبري :

5 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 بصل مقطعة قطع صغيرة

 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

¼ ملعقة صغيرة كمون

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

½ ملعقة صغيرة بابريكا

500 جرام جمبري نظيف ومقشّر ومصفّى

 ملعقة كبيرة عسل أسود

 ملعقة صغيرة ملح

½ ملعقة صغيرة كركم

½ 1 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

¾ 1 ماء مغلي

1 بصل أخضر مفروم للتزيين

 

طريقة عمل الأرز بالجمبري :

_ نضع الزيت النباتي في قدر كبير على النار، ثم يضاف: البصل، الثوم المفروم ونقلّبهم معًا لدقائق.

_ يضاف بعد ذلك: الكمون، الفلفل الأسود، البابريكا، ونقلّب جميع المكونات حتى تصبح بنيّة اللون.

_ يضاف الجمبري، ونحرص على أن تكون النار عالية حتى يأخذ الجمبري صدمة.

_ نقلّب الجمبري مع خليط البصل والبهارات لمدة 6 دقائق.

_ نخرج الجمبري بعد أن ينّضج من خليط البصل والبهارات ونضعه في طبق جانبي.

_ نضع في القدر الموجود به خليط البصل والبهارات كل من: العسل الأسود، الملح، الكركم، الأرز ونقلّب هذه المكونات حتى يأخذ الأرز من لون وطعم المكونات الأخرى.

_ نسكب الماء المغلي فوق خليط الأرز وبمجرّد أن يغلي نهدّئ النار ونغطي القدر ونترك الأرز حتى ينّضج.

_ نرفع القدر من على الأرز ونتأكد من نضّجه جيّدًا، ثم يضاف فوقه الجمبري ونقلّبهم معًا، ثم نقدّم طبق الأرز بالجمبري ساخنًا بعد تزيينه بالبصل الأخضر المفروم.

الأرز الأرز بالجمبري طريقة عمل الأرز بالجمبري الاكلات العالمية الشيف سنان بطرس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

4 مرشحين.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن انتهاء عمل لجنة تلقي أوراق الترشح

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

الهيئة الوطنية تعلن أسماء المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

موضوعات متعلقة

علامتان تظهر على اليدين تشير لارتفاع ضغط الدم.. احذرهم

احترس من الصداع النصفي إذا كنت تمارس هذه العادات.. الأخيرة أخطرهم

فطورك من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

نشرة المرأة والصحة | تحذير للحامل من شرب الشاي.. أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

بالأصفر.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها على إنستجرام

أطعمة ومشروبات تصيبك بالصداع النصفي.. احترس منها

بعباءة واسعة.. إطلالة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل

ببنطال جلد.. فهرية أفجان تظهر بإطلالة جذابة على إنستجرام

ترشيحاتنا

شكري لنظيرته الألمانية: نرفض دعوات تهجير الفلسطينيين ونحذر من تداعيات خطيرة وقاسية

الاحتلال يؤكد استمراره في العدوان لحين القضاء على حماس

تذكرة بمليون ريال في مدرجات مباراة الشباب والطائي السعودي.. ما قصتها ؟

الداخلية تضبط مخدرات بـ4.6 مليون جنيه في القليوبية

مدبولي يتفقد سوق الموجات الغذائية ببورسعيد

بالشال الفلسطيني.. رئيس جنوب أفريقيا يعلن موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون ماليا| أبراج تتفوق دائمًا في الاستثمار

بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

بفستان ستان.. جينفر لوبيز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة على إنستجرام  

تحذير عاجل| هذه الفئات تعاني من السكتة الدماغية

فيديو

اتركوا النساء والصغار.. رسالة قوية من بوتين حول أحداث غزة.. فيديوجراف

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ