فطورك من المطبخ الفرنسي.. طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

تعتبر طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن، من وصفات المطبخ الفرنسي الشهير والتي يمكن تحضيرها على الفطور .

وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض، وهي الأكلات الفرنسية، والتي يمكن تجهيزها في المنزل في أقل من نصف ساعة، وتكفي هذه للوصفة لشخصين، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن

مقادير طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن :

2 كوب بطاطس مبشورة

بيضة مخفوقة

نصف كوب طحين

ملح وفلفل حسب الرغبة

رشة ثوم بودرة

ملعقة كبيرة زبدة

كوب جبن شيدر مبشور

طريقة عمل فطائر البطاطس بالبيض والجبن :

_ نمزج البطاطس مع البيض والطحين، الملح، الفلفل والثوم البودرة في وعاء، ونخلطهم جيداً.

_ نذيب الزبدة في مقلاة على النار، ونضع كمية من مزيج البطاطس في المقلاة بواسطة مغرفة، ثم نحرك المزيج في المقلاة حتى يأخذ الشكل الدائري.

_ ننثر عليها الجبن الشيدر، ونضع فوقها مقدار آخر من مزيج البطاطس، ونتركها لمدة 10 دقائق، ثم نقلّبها على الجهة الأخرى ونتركها 10 دقائق أخرى.

_ نتركها ثم نرفع من المقلاة ونقدم فطائر البطاطس بالبيض والجبن .