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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للفطور.. طريقة عمل فطائر سترودل التفاح

طريقة عمل فطائر سترودل
طريقة عمل فطائر سترودل التفاح

تعتبر طريقة عمل فطائر سترودل التفاح، من الحلويات الشهية واللذيذة والتي يشتهر تحضيرها في المطبخ النمساوي، ويمكن تحضيرها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل فطائر سترودل التفاح، وهي من الحلويات النمساوية، والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 افراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

 

طريقة عمل فطائر سترودل التفاح

 

طريقة عمل فطائر سترودل التفاح

 

مقادير طريقة عمل فطائر سترودل التفاح:

2 تفاح، مقشر، مقطع إلى مكعبات

1 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

1 ملعقة صغيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة سكر بني

2 شريحة بف باستري جاهزة مجمدة، مذابة (في حالة استخدام كتلة من البف باستري، قومي بإذابتها وافرديها إلى مربع 12 بوصة تقريبًا)

1 بيضة

 

طريقة عمل فطائر سترودل التفاح:

_ نسخن الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت، ثم نفرش صينية فرن كبيرة بورقة برشمان.

_ يضاف التفاح المُقطّع إلى وعاء متوسط مع القرفة، نشا الذرة والسكر البني ثم نحرك المزيج جيداً.

_ نقطع شريحتي البف باستري إلى 4 مربعات باستخدام سكين كبير، قطاعة المعجنات، أو قطاعة البيتزا.

_ نقوم بتقطيع شقوق دقيقة في 4 مربعات من أصل 8 مربعات، مع ترتيبها في صفوف داخل كل مربع، أي عمل 4 شقوق في صف يليه عمل 3 شقوق في صف آخر وهكذا حتى نهاية المربع.

_ نوزع حشو التفاح على مربعات المعجنات الأربعة المتبقية بالتساوي، ويفضل تكديس الحشو في منتصف المربع.

_ ندهن حواف كل مربع ببضع قطرات من الماء باستخدام إصبعك.

_ نفرد المربعات الأربعة المشقوقة برفق فوق المربعات ذات الحشو، مع الضغط برفق على الحواف.

_ نخفق البيضة في وعاء صغير باستخدام شوكة ثم ندهنها فوق الفطائر وعلى الجوانب أيضاً.

_ نخبز فطائر سترودل التفاح في فرن على 350 درجة فهرنهايت لمدة 22-25 دقيقة أو حتى تصبح الفطائر ذهبية اللون، ثم نتركها لتبرد لعدّة دقائق قبل التقديم.

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