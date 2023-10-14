عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق في مخلفات القمامة بجوار قضبان السكك الحديدية بالغربية.. صور

حريق بالغربية
حريق بالغربية

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق  في مخلفات بوص وقمامة بجوار قضبان السكة الحديد في نطاق قرية مسهلة بمركز السنطة دون وقوع أصابات أو خسائر في الأرواح.

أزمة قلبية.. العثور على جثة متسول بشوارع طنطا


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد  نشوب حريق بجوار شريط السكة الحديد الواقع على خط "السنطة - طنطا" بزمام قرية مسهلة بدائرة مركز السنطة .

ارتفاع عدد شهداء الضفة الغربية اليوم إلى 14 فلسطينيا

انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة اطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران وتبين  أن الحريق امتد بسرعة كبيرة وسط البوص وتمكن رجال الإطفاء السيطرة عليه مؤكدين أن خطورة الحريق في كونها قريبة من الكتلة السكنية من الإتجاهين .

رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية مراكز التطوير المهني في تنمية مهارات الطلاب

وكشف شهود العيان أن النيران  نشب في الجزء المجاورة لشريط السكك الحديدية في قرية مسهلة التابعة لدائرة مركز السنطة في محافظة الغرببة دون وقوع أصابات أو خسائر في الأرواح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

IMG-20231014-WA0010
IMG-20231014-WA0010
IMG-20231014-WA0011
IMG-20231014-WA0011
الحماية المدنية بالغربية التطوير المهني الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الدفع بسيارة إطفاء العثور على جثة الكتلة السكنية بشوارع طنطا حريق هائل حريق هائل اندلع خسائر في الأرواح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون أسعار الذهب|هبوط حاد بعد قفزة غير متوقعة وعيار 21 الآن مفاجأة

السكر رخص 13 جنيه|ننشر أسعار السلع الجديدة بعد تحرك عاجل من الحكومة

مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

أحمد موسى يعلق على موقف محمد صلاح من دعم فلسطين

لاعب الزمالك وزواج عرفي|قرار جديد من محكمة الأسرة في دعوى إثبات نسب..اليوم

من بينها القاهرة|الأرصاد: أمطار تضرب تلك المحافظات خلال الساعات المقبلة

بالرقم القومي| نتيجة مسابقة 30 ألف معلم بالجيزة الآن عبر هذا الرابط

7 سلع أساسية في متناول يدك| قائمة الأسعار الكاملة بعد التخفيض

موضوعات متعلقة

أزمة قلبية.. العثور على جثة متسول بشوارع طنطا

ترشيحاتنا

الجيش الإسرائيلي: على سكان غزة ألا "يؤخروا" عملية الإخلاء

محادثات مكثفة بين وزير الخارجية ونظيرته الألمانية بشأن قطاع غزة

رد رسمي.. إيران تكشف حقيقة الحكم بجلد كريستيانو رونالدو

قبل زفافها على مجدي الهواري.. 10صور تكشف أبرز إطلالات دنيا عبد المعبود

فيديوهات بنت من غير هدوم.. تفاصيل جديدة في إنهاء حياة عاطل عين شمس

مؤرخ إسرائيلي: الفلسطينيون أسرونا بدون بناطيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيسًا للإذاعة| ذكرى فاروق شوشة المُدافع عن "لغتنا الجميلة" ومحطات في حياته

ماذا يحدث لجسمك عند شرب الشاي باللبن ؟.. أضرار غير متوقعة

حقيبة هيفاء وهبي في السعودية تثير الجدل| سعرها خرافي

ما سر تراجع مستوى محمد صلاح مع منتخب مصر؟.. سيد معوض يجيب

فيديو

عبير منير تكشف كواليس فيلم الخميس اللي جاي

من البكاء إلى الرقص.. طفل يقتحم حفل أصالة في القصيم.. شاهد

لن ترى في مصر| ظاهرة فلكية تحول النهار إلى ليل تام اليوم

كلمات ظهرت فجأة..علامات على شكل لفظ الجلالة على جســ.د سيدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

اﻟﻤﺰﻳﺪ