إخماد حريق في مخلفات القمامة بجوار قضبان السكك الحديدية بالغربية.. صور

نجحت قوات الحماية المدنية بالغربية اليوم في إخماد نيران حريق في مخلفات بوص وقمامة بجوار قضبان السكة الحديد في نطاق قرية مسهلة بمركز السنطة دون وقوع أصابات أو خسائر في الأرواح.



تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد نشوب حريق بجوار شريط السكة الحديد الواقع على خط "السنطة - طنطا" بزمام قرية مسهلة بدائرة مركز السنطة .

انتقلت قوة أمنية وقوات من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة اطفاء للسيطرة علي الحريق وإخماد النيران وتبين أن الحريق امتد بسرعة كبيرة وسط البوص وتمكن رجال الإطفاء السيطرة عليه مؤكدين أن خطورة الحريق في كونها قريبة من الكتلة السكنية من الإتجاهين .

وكشف شهود العيان أن النيران نشب في الجزء المجاورة لشريط السكك الحديدية في قرية مسهلة التابعة لدائرة مركز السنطة في محافظة الغرببة دون وقوع أصابات أو خسائر في الأرواح .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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