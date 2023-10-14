أزمة قلبية.. العثور على جثة متسول بشوارع طنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من العثور علي جثة عجوز مسن متسول أمام مديرية الري بدائرة قسم أول طنطا.



وأفادت مصادر طبية أن وفاته جاءت نتيجة تعرضه للأزمة قلبية نتجت عن إصابته هبوط حاد في الدورة الدموية ولاتوجد شبهة جنائية كما خصصت سيارة إسعاف لنقل الجثة إلي ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي طنطا الجامعي.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن،في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابس ممزقة، وخلو الجثة من ثمو إصابات ظاهرية.

كما أفادت التحريات الأولية أن الجثة لمتسول فارق الحياة دون وجود شبهة جنائية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة ، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.