رئيس جامعة طنطا يؤكد أهمية مراكز التطوير المهني في تنمية مهارات الطلاب

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أهمية مراكز التطوير المهني بالجامعة لدورها في تنمية مهارات طلاب الجامعة وإعدادهم جيداً لمواجهة متطلبات سوق العمل في ضوء رؤية مصر 2030 وتطبيق مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال حضور رئيس الجامعة مساء اليوم مائدة مستديرة لأصحاب الأعمال نظمها المركز الجامعي للتطوير المهني بكلية الهندسة (UCCD) بالجامعة، لمناقشة مخرجات العملية التعليمي، لتأهيل كوادر من الخريجين قادرين على مواجهة سوق العمل.

ووجه زكي الشكر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وللجامعة الأمريكية بالقاهرة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باعتبارهم شريك أساسي في مشروع تطوير المسارات المهنية لطلاب وخريجي الجامعة، مشدداً على ضرورة تحقيق التواصل الدائم بين الجامعة وخريجيها من خلال المنصات المختلفة.



وأشاد رئيس جامعة طنطا - وفقا لبيان - بما حققته المراكز الجامعية للتطوير المهني بجامعة طنطا من خلال تقديم أكثر من 30 ألف خدمة لمنسوبيها خلال 27 شهرا شملت خدمات التدريبات المهارية والفنية التخصصية والإرشاد والتخطيط المهني وبناء العلاقات مع أصحاب الأعمال، وكذلك تدريب أكثر من 80% من الطلاب ذوي الهمم من المقيدين بكليات الجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهدف الأساسي لعقد الجلسة الحوارية اليوم هو التواصل مع أصحاب الأعمال، والاستفادة من الخبرات العملية ببيئة عمل الشركات وجمع البيانات الكيفية والخروج بنتائج ومعلومات وفيرة يتم إدارتها وتنظيمها لتطوير المقررات الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن إدارة الجامعة تعمل على تحقيق الشراكة مع أصحاب الأعمال في عملية تطوير البرامج الدراسية.