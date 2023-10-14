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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. ندوة علمية عن مرض السل البقري والبروسيلا فى ملوى بالمنيا

ندوات توعوية بيطرية
ندوات توعوية بيطرية

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على أهمية تطوير قطاع الطب البيطرى بالمحافظة خاصة الفرق الطبية و المعامل من خلال عقد الدورات وورش العمل والتدريب المستمر لتمكينهم من أداء دورهم فى الحفاظ على الثروة الحيوانية و مراقبة الأسواق والمعروض من اللحوم البلدية والمجمدة والمجازر ومحلات البيع حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ تعقد مديرية الطب البيطرى بالمنيا غدا الأحد ندوة علمية تخصصية عن مرض السل البقرى و البروسيلا وذلك بمقر إدارة ملوى البيطرية وبالتعاون المشترك بين المديرية و كلية الطب البيطرى بجامعة المنيا.

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وقال الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالمنيا إن الندوة يحاضر فيها الدكتور أحمد السيد عبد الغنى رئيس قسم الصحة والأمراض المشتركة والوبائيات وبحضور أطباء إدارتى ملوى وديرمواس البيطرية.

أسامة القاضي محافظ المنيا الحملة الشعبية اللواء اسامة القاضي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين كلية الطب البيطري للحوم البلدية

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