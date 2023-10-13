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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مستقبل التعليم والاستدامة البيئية.. انطلاق المؤتمر العلمي الدولي الثالث بتربية المنيا

انطلاق المؤتمر العلمي
انطلاق المؤتمر العلمي لكلية التربية

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الثاني عشر والدولي الثالث لكلية التربية بجامعة المنيا برعاية  الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، والدكتور عيد عبد الواحد عميد الكلية بعنوان "مستقبل التعليم والاستدامة البيئية" لتحليل الوضع الراهن للمناهج الدراسية فيما يتعلق بالقضايا البيئية وتطوير إعداد المعلم تحقيقًا للاستدامة البيئية وتحديث أساليب التعليم والتعلم بهدف الوصول للاستدامة البيئية.

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حضر الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عميد الكلية، ود. أسماء عبد الحميد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر عام المؤتمر، والدكتور سيد عبد العظيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أمين عام المؤتمر، والدكتور إدريس سلطان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، ومديرو مدارس النيل والبريطانية، وبمشاركة من الباحثين في الخارج عبر الانترنت "الفيديو كونفرانس" وأعضاء هيئة التدريس والباحثين المصريين.

وأكد د. عصام فرحات رئيس جامعة المنيا أن المؤتمر يتناول موضوعاً يعد من أهم التحديات في عصرنا الحالي، وهو ما يعكس التزام الجامعة الجاد لتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة، والنظر للتعليم ليس فقط كوسيلة لتقديم المعرفة بل ليكون أداة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن المؤتمر يفتح باب المناقشة وتبادل الأفكار الملهمة والبحث العلمي والمبادرات الملموسة للتصدي لتحديات التعليم وتحقيق التنمية المستدامة لضمان مستقبل مستدام ومزدهر للجميع.

وأوضح د. عيد الواحد، أن كلية التربية بجامعة المنيا لها تاريخ عظيم صنعه علماء أجلاء على مدار أكثر من خمسين عاماً، وتتلمذ على يديهم كل تربوي في المحافظة، وهو ما حقق نجاحاً باهراً يجمع بين خبرة الأساتذة وروح عمل الفريق

واستعرض أهم أهداف المؤتمر وهي تأهيل الطلاب للتعامل مع القضايا البيئية، وتطوير استراتيجية التعليم والتعلم من أجل تحقيق الاستدامة البيئية، وتطوير مهارات التفكير لدى الطالب للتغلب على المشكلات البيئية، وتكوين اتجاهات ايجابية لدى الطالب والمعلم نحو الاستدامة البيئية، وتوعية الطلاب والمعلمين بأهمية الاستدامة البيئية، والارتقاء بجودة الحياة.

وأوضحت د. أسماء عبد الحميد مقرر عام المؤتمر، بأن المؤتمر سيناقش عدد من المحاور تدور حول مستقبل التعليم في ظل التغيرات المناخية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم كمدخل لمواجهة التغيرات المناخية، والتربية والامن البيئي، وإعداد المعلم والتنمية المستدامة، ومناهج وقضايا البيئة.

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