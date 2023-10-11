محافظ المنيا يلتقى أعضاء النواب لمناقشة قضايا المواطنين

التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بعدد من أعضاء مجلس النواب، لمناقشة بعض القضايا المجتمعية والملفات الخدمية المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين، ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء المجلس والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من النائب أشرف الأحمداوي والنائب محمد مصطفي والنائب أحمد عبد المنعم.

وأشار المحافظ، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات متتالية يتم عقدها مع أعضاء مجلس النواب، من أجل التوصل لحلول عاجلة للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظة، مع الاستماع لكافة الآراء والمقترحات التي يطرحها النواب حول الاحتياجات والمتطلبات المختلفة بهدف التوافق على أفضل السُبل للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين .

واستجاب المحافظ خلال اللقاء لعدد من الطلبات المقدمة من النواب، موجها بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها، بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين، وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات.