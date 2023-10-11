محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق فى الخطتين المركزية والاستثمارية للعام 2023/2024

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدة الرصف والانشاءات في تحسين شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والوجود الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة مشيرا إلى أنه جارى استكمال تنفيذ الخطة المركزية للرصف لعام 2023-2024 والتي تشمل اعادة رصف طريق الخريجين بالمنيا بطول 9 كم وعرض 7 م وإعادة رصف الطريق من كمين دمشير وحتى الطريق الواصل للصحراوي الغربي بالمنيا بطول 10 كم وعرض 15م، إلى جانب إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدى للصحراوي الغربي من قرى الخريجين بمطاي بطول 3 كم وعرض 7م .

كما أوضح المحافظ أن أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بمدينة المنيا للعام الحالي شملت البدء في استكمال رصف حى مكة إلى كوبرى ماقوسة بطول 1.3 كم ، إلى جانب اعادة تأهيل ورصف 10 شوارع رئيسية منها ( إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبرى الابراهيمية بطول 750 م وعرض 15 م ـ اعادة رصف منطقة خلف ابراج الرى بطولة 400 م وعرض 8 م ـ إعادة رصف شارع أحمد ماهر( الحسينى) من ميدان بالاس حتى شارع بورسعيد بطول 2500 م وعرض7.5 م ـ إعادة رصف شارع الغلال بداية محطة المياه قبلى وحتى شارع محمد بدوى بطول 2500م وعرض 7 م ـ إعادة رصف شارع بن الخصيب بطول 750م وعرض 7 م ـ إعادة رصف شارع التجارة بطول 400 م وعرض 6 م ـ رصف شارع باك بطول 400 م وعرض 6 م ـ إعادة رصف شارع عدلى يكن بطول 500 م وعرض 8 م ـ رصف شارع صلاح الدين مروراً بمدرسة ريمون والاتجاه غرباً بطول 800 م وعرض 8 م ـ رصف شارع السادات بطول 600 م وعرض 10م).