عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق فى الخطتين المركزية والاستثمارية للعام 2023/2024

رصف طرق
رصف طرق

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود وحدة الرصف والانشاءات في تحسين شبكة الطرق والارتقاء بالبنية التحتية، مؤكداً اهتمام الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وهو ما يظهر جلياً فيما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية بالقرى والمراكز تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.

 

تنفيذ 3750 وصلة مياه بتكلفة 16 مليون جنيه في المنيا

إجراء 60 ألف عملية جراحية في المنيا ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار

 

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية والوجود الميداني لمتابعة مراحل الرصف أولاً بأول والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة لتحقيق الأمان والسلامة مشيرا إلى أنه جارى استكمال تنفيذ الخطة المركزية للرصف لعام 2023-2024 والتي تشمل اعادة رصف طريق الخريجين بالمنيا بطول 9 كم وعرض 7 م وإعادة رصف الطريق من كمين دمشير وحتى الطريق الواصل للصحراوي الغربي بالمنيا بطول 10 كم وعرض 15م، إلى جانب إعادة رصف وتوسعة الطريق المؤدى للصحراوي الغربي من قرى الخريجين بمطاي بطول 3 كم وعرض 7م .

كما أوضح المحافظ أن أعمال الرصف المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة بمدينة المنيا للعام الحالي شملت البدء في استكمال رصف حى مكة إلى كوبرى ماقوسة بطول 1.3 كم ، إلى جانب اعادة تأهيل ورصف 10 شوارع رئيسية منها ( إعادة رصف بداية شارع مصر حتى كوبرى الابراهيمية بطول 750 م وعرض 15 م ـ اعادة رصف منطقة خلف ابراج الرى بطولة 400 م وعرض 8 م ـ إعادة رصف شارع أحمد ماهر( الحسينى) من ميدان بالاس حتى شارع بورسعيد بطول 2500 م وعرض7.5 م ـ إعادة رصف شارع الغلال بداية محطة المياه قبلى وحتى شارع محمد بدوى بطول 2500م وعرض 7 م ـ إعادة رصف شارع بن الخصيب بطول 750م وعرض 7 م ـ إعادة رصف شارع التجارة بطول 400 م وعرض 6 م ـ رصف شارع باك بطول 400 م وعرض 6 م ـ إعادة رصف شارع عدلى يكن بطول 500 م وعرض 8 م ـ رصف شارع صلاح الدين مروراً بمدرسة ريمون والاتجاه غرباً بطول 800 م وعرض 8 م ـ رصف شارع السادات بطول 600 م وعرض 10م).

الارتقاء بالبنية التحتية الخطة الاستثمارية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تحقيق رؤية مصر 2030 خطة الدولة للتنمية المستدامة شبكة الطرق مشروعات الرصف وحدة الرصف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

بمقدم 25 ألف جنيه.. بدء حجز شقق جنة وسكن مصر الأحد المقبل

ترشيحاتنا

وزير الصحة يشارك في اجتماع مجلس أمناء بنك المعرفة المصري

صواريخ المقاومة ترعب إسرائيل.. إجراء جديد لـ وزارة تعليم الاحتلال

بعد تحقيقه 136 جنيه.. سحب فيلم مرعى البريمو لـ محمد هنيدى

رسميا.. انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود في قطاع غزة |حصار كامل

سيناء مصرية وستظل.. أحمد موسى يدعو الفلسطينين التمسك بأرضهم

الاحتلال يقتل فلسطينيًا بزعم محاولته تنفيذ عملية قرب حاجز الأنفاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

انهيار نسمة محجوب في جنازة والدها بمسجد الحصرى

فيديو

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

كيف خسر أحمد رزق وزنه.. الفنان يجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ