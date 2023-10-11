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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 89 مخالفة تموينية خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز بالمنيا

حملات تموينية
حملات تموينية

تمكنت مديرية التموين بالمنيا من ضبط 89 مخالفة تموينية خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومتابعة المخابز البلدية، والاطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

 

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يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وفي إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الغش التجاري والتصدي لأي محاولات لاحتكار السلع والمضاربة في أسعارها بالأسواق، والعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين وضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، في تقريره اليومي جهود المديرية في تنفيذ حملاتها التفتيشية، حيث أسفرت عن ضبط 89 مخالفة، منها 75 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين “إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات- اختراق ماكينة مخبز-عدم وجود سجلات- أخري متنوعة”.

وفي مجال متابعة الأسواق، أوضح أنه تم ضبط 14 مخالفة (عدم الإعلان عن الأسعار - مجهولة المصدر – شهادة صحية- غش تجاري- بيع بأزيد من السعر المقرر)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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