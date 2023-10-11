قطعة أرض كلمة السر.. مصرع وإصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة بالمنيا

بسبب النزاع على حراسة أرض بالظهير الصحراوي كـ"خفراء"؛ لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرون إثر نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص باستخدام الأسلحة النارية بالقرب من مركز سمالوط شمال المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين مجموعة من الأشخاص بالظهير الصحراوي غرب مركز سمالوط، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية من أسلحة كانت بحوزتهم، مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص ووقوع 3 مصابين بطلق ناري بأجزاء متفرقة بالجسم.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف علي الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع 5 أشخاص كانوا مستقلين سيارة ملاكي وإصابة 3 آخرين بإصابات متفرقة بالجسد بعد تبادل إطلاق النار علي الظهير الصحراوي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام والجامعة، وإيداع الجثامين في المشرحة، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات الأولية لرجال الشرطة وفريق البحث الجنائي، أن سبب وقوع المشاجرة؛ هو خلاف على حراسة أرض بالظهير الصحراوي بالقرب من مركز سمالوط، نتج عنه تبادل إطلاق الأعيرة النارية بين أطرافه.

وألقت قوات الأمن، القبض على عدد من المتهمين، واتخذت التدابير اللازمة؛ منعا لتجدد الاشتباكات أو حدوث أي تداعيات.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.