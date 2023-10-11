تسليم 433 رأس ماشية بمركزي مطاي وسمالوط ضمن برنامج «فرصة»

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقديم جميع سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى النائية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام الدولة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا.



وقال القاضي إن المحافظة تعمل على زيادة إسهاماتها في جميع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وانطلاقا من هذه الرؤية، أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، أن المديرية قامت بتسليم 160 رأس أغنام لـ 40 مواطناً بقرية الروبي بمركز سمالوط شمال المنيا، و273 رأس أغنام لـ 91 أسرة مستفيدة بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة، ومنها جمعية "الحق والحياة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

من جانبه، أوضح الدكتور فتحى عبد العال، وكيل مديرية الطب البيطرى، أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.

