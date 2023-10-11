عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تسليم 433 رأس ماشية بمركزي مطاي وسمالوط ضمن برنامج «فرصة»

تسليم رؤوس ماشية
تسليم رؤوس ماشية

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تقديم جميع سبل الدعم المادي والمعنوي للقرى النائية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعانى منها معظم دول العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى واهتمام الدولة المصرية بالفئات الأكثر احتياجا.

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق فى الخطتين المركزية والاستثمارية للعام 2023/2024

تنفيذ 3750 وصلة مياه بتكلفة 16 مليون جنيه في المنيا


وقال القاضي إن المحافظة تعمل على زيادة إسهاماتها في جميع برامج الدعم الاجتماعي والاقتصادي التي من شأنها تخفيف العبء عن تلك الفئات التي توليها الحكومة اهتماما بالغا، وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات الداعمة.

وانطلاقا من هذه الرؤية، أكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن، أن المديرية قامت بتسليم 160 رأس أغنام لـ 40 مواطناً بقرية الروبي بمركز سمالوط شمال المنيا، و273 رأس أغنام لـ 91 أسرة مستفيدة بقرية أبو عزيز بمركز مطاي، وذلك في إطار برنامج "فرصة" الذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهات الشريكة، ومنها جمعية "الحق والحياة" لدعم الفئات الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة.

من جانبه، أوضح الدكتور فتحى عبد العال، وكيل مديرية الطب البيطرى، أن المديرية أجرت عمليات الفحص والتحصين ضد الأمراض الوبائية وإنهاء إجراءات ترقيم وتسجيل وتأمين عليها، بالإضافة إلى صرف 200 كجم علف مجانا لكل مستفيد.
 

أسامة القاضي محافظ المنيا الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي مركز سمالوط شمال المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق فى الخطتين المركزية والاستثمارية للعام 2023/2024

ترشيحاتنا

السيسي: نحرص على زيادة نسب توطين وتعميق صناعة معدات وتكنولوجيا إنتاج الصلب

طوفان الأقصى.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط داخل المستوطنات الإسرائيلية

تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية في سطور.. صور

مولد السيد البدوي.. 6 محطات في حياة شيخ العرب وسر تسميته بالسطوحي

بيان عاجل من وزير الدفاع الأمريكي بشأن التدخل العسكري في إسرائيل

للمرة الثانية خلال ساعة.. تل أبيب تحت القصف الصاروخي للمقاومة الفلسطينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

تحرك غريب في أسعار الذهب .. وعيار 21 مفاجئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ