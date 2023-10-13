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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تشارك في الحملة الشعبية للتبرع بالدم لدعم الشعب الفلسطيني

التبرع بالدم بالمنيا
التبرع بالدم بالمنيا

تشارك محافظة المنيا برعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا فى الحملة الشعبية التي أطلقها التحالف الوطني من أجل التبرع بالدم للأشقاء في فلسطين بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وذلك ضمن حملة شعبية موسعة  انطلقت اليوم  أمام مبنى ديوان عام المحافظة عقب صلاة الجمعة، تحت شعار "كتفنا في كتف أهلنا في فلسطين"، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 وأكد محافظ المنيا على أن إقبال أهالى المنيا على التبرع بالدم يأتي فى إطار مساندة أشقائنا في فلسطين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كل أوجه الدعم للشعب الفلسطيني، وتوفير ما يلزم من مساعدات إغاثية وإنسانية لتخفيف حدة الأحداث التى تشهدها فلسطين مما أدى إلى استشهاد وإصابة أعداد كبيرة من الأشقاء الفلسطينيين.

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 شارك فى الحملة الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا وعدد من رموز العمل الأهلي والتطوعي بالمحافظة، إلى جانب عدد كبير من المتبرعين من أهالى المنيا  .
 

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