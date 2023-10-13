إقبال كبير في انتخابات التجديد النصفي لأطباء المنيا .. شاهد

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا إقبالا كبيرا من قبل الأطباء لاختيار 4 مرشحين بينهم منصب النقيب من بين 9 مرشحين.

فقد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء أسماء المرشحين لخوض انتخابات نقابة أطباء المحافظة اليوم بأحد فنادق مدينة المنيا من خلال قائمتين.

ويتنافس في الانتخابات 9 مرشحين على 4 مقاعد حيث تقدم على مقعد النقيب مرشحان وعلى مقعد العضوية فوق 15 سنة مرشحين اثنين وعلى مقعد العضوية تحت السن 3 مرشحين كما تقدم للترشيح على مستوى شمال الصعيد 2 مرشحين.

فقد تقدم على مقعد نقيب اطباء المنيا طارق خالد فتح الباب ونادية فاروق محمد الأمين



وعلي مقعد العضوية فوق السن الطبيبان أحمد رمضان شرقاوي يوسف وطارق عبد المنعم عبد الظاهر

وعلي مقعد العضوية تحت السن الأطباء ياسر الحسيني فتحي وعبد الرحمن محمد فاروق واحمد جمال سليمان عبد الوهاب

فيما ترشح على مقعد شمال الصعيد الطبيبان عمرو محمد على وسمير على توني.

يشار إلى ان النقابه العامه للأطباء دعت جميع اعضائها بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار النقيب العام ونقباء الفرعيات وأعضاء مجلس النقابة العامة ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية .



واكدت اللجنة العامة للإشراف على الإنتخابات، ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية سيبدأ من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً.

انتخاب نقابة الأطباء

انتخاب نقابة الأطباء

انتخاب نقابة الأطباء