صحة المنيا تنفذ 4175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و535 لقاء جماهيريا

أعلن اللواء أسامة القاضي استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين .

وأشار الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة إلى قيام إدارة الثقافة الصحية، بتنفيذ 4175 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و 535 لقاءا جماهيريا، على مدار شهر سبتمبر الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأوضح الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ 3853 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و307 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن، و15 ندوة بالقوافل العلاجية، بالإضافة إلى تنظيم 535 لقاءا جماهيريا.

موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ 75 ألف و491 منهم 24364 من الرجال و 47789 من السيدات و 3338 من الأطفال، مؤكدا أن الندوات ركزت على التوعية بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.