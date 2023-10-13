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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النتائج الأولية.. طارق فتح الباب نقيبا لأطباء المنيا

الدكتور طارق فتح
الدكتور طارق فتح الباب

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا فوز الدكتور طارق خالد فتح الباب بعد حصوله على 972 صوتاً وحصول الدكتورة نادية فاروق محمد الأمين 225 صوتا بالإضافة إلى فوز الدكتور ياسر الحسيني فتحي مدير فرع هئيه الإسعاف بالمنيا بمقعد تحت السن بعد أن حصل على 975 صوتا ولا تزال عملية فرز الأصوات مستمرة حتى تلك اللحظة لحسم باقي المقاعد.

 


وأظهرت النتائج الأولية لصناديق الاقتراع أن عدد الحضور 1207 ناخب من أصل 7886 ناخب،وأن عدد الأصوات الصحيحة 1197 عدد الأصوات الباطلة 10 اصوات.

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إقبال كبير في انتخابات التجديد النصفي لأطباء المنيا .. شاهد

وشهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بالمنيا إقبالا كبيرا من قبل الأطباء لاختيار منصب النقيب وعضو شمال الصعيد و 4 مرشحين للعضويه فوق السن وتحت السن.

كانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الأطباء قد أعلنت عن  أسماء المرشحين لخوض انتخابات نقابة أطباء المنيا  اليوم بأحد فنادق مدينة المنيا من خلال قائمتين.

وتنافس في الانتخابات 9 مرشحين حيث تقدم على مقعد النقيب مرشحان وعلى مقعد العضوية فوق 15 سنة مرشحين اثنين وعلى مقعد العضوية تحت السن 3 مرشحين كما تقدم للترشيح على مستوى شمال الصعيد 2 مرشحين.

وترشح على مقعد نقيب اطباء المنيا طارق خالد فتح الباب ونادية فاروق محمد الأمين

وعلى مقعد العضوية فوق السن الطبيبان أحمد رمضان شرقاوي يوسف وطارق عبد المنعم عبد الظاهر.

وعلى مقعد العضوية تحت السن الأطباء ياسر الحسيني فتحي وعبد الرحمن محمد فاروق واحمد جمال سليمان عبد الوهاب

فيما ترشح على مقعد شمال الصعيد الطبيبان عمرو محمد على وسمير على توني.

 

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