أهم علامات ضعف الذاكرة المبكر.. اكتشفها لتحمي نفسك

يعد ضعف الذاكرة من المشكلات التي زاد انتشارها في العصر الحديث خاصة بين كبار السن وأصحاب المهن التي تحتاج الى التفكير الزائد.

ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك نعرض لكم اهم العلامات الاولية التي تكشف فقدان الذاكرة.

من المهم أن نفهم أن فقدان الذاكرة التدريجي لا يقتصر على بطء عملية التذكر فحسب و إذا كنت تستطيع تذكر الأشياء بوقت كافٍ وبدون تلميحات، فمن المحتمل ألا يكون ذلك فقدانًا حقيقيًا للذاكرة.

يعد فقدان الذاكرة أحد أعراض الضعف الإدراكي المعتدل (MCI) و يحدث هذا عندما تكون هناك تغييرات ملحوظة في ذاكرتك أو جوانب أخرى من معرفتك، مثل اللغة و يظل أدائك اليومي كما هو، ولكن هناك فرق ملحوظ و يمكن أن يكون أحد العلامات الأولى لتطور الخرف أو حالات مشابهة، لكنه ليس عرضًا عالميًا لهذه الأمراض.

يمكن أن يستغرق فقدان الذاكرة التدريجي الذي يصبح أكثر خطورة من الاختلال المعرفي المعتدل سنوات قبل أن يصبح واضحًا. لكن بعض الحالات تنطوي على نسخة متسارعة من ذلك، مما يتسبب في حدوث فقدان الذاكرة على مدار عدة أشهر أو بضع سنوات.

كيف يبدو فقدان الذاكرة؟

مرة أخرى، من المهم أن نعرف أن فقدان الذاكرة الحقيقي لا يقتصر على تباطؤ عملية التذكر و إذا كنت تستطيع تذكر الأشياء بوقت كافٍ وبدون تلميحات، فمن المحتمل ألا يكون ذلك فقدانًا للذاكرة.

غالبًا ما يبدو فقدان الذاكرة على النحو التالي:

طرح نفس السؤال عدة مرات.

مشكلة في تذكر المحادثات الأخيرة.

وضع العناصر شائعة الاستخدام في غير موضعها.

المواعيد المفقودة.

نسيان دفع الفواتير أو التعامل مع المسؤوليات الأخرى.

إذا ظهرت هذه الأعراض مع أي مما يلي، فمن الجيد مراجعة مقدم الرعاية الصحية:

صعوبة في قول أو العثور على الكلمة الصحيحة ( الحبسة ).

مواجهة صعوبة في المهام التي كان بإمكانك القيام بها سابقًا دون مشكلة (تعذر الأداء).

مشكلة في التعرف على الأشياء، مثل الوجوه أو العناصر المألوفة ( العمه ).

مشكلة في التحكم في الانفعالات أو التخطيط أو تركيز الاهتمام ( خلل وظيفي تنفيذي ).

