العاصفة الشمسية بكرة.. كيف تحمي نفسك من أضرار الحرارة الشديدة

يترقب العالم قدوم العاصفة الشمسية غدا 11 اكتوبر 2023 وفق توقعات علماء الأرصاد العالميين.

و تسبب العاصفة الشمسية أضرارا عديدة للبشر سواء على المستوى الصحي أو البيئي لذا توجد حالة من الخوف لدى الكثير من الأشخاص.

ومن أهم الاحتياطات التي تساعد في الوقاية من أضرار العاصفة الشمسية هي الاهتمام بصحة الجسم وحمايته من آثار الحرارة الشديدة.

ووفقا لما جاء في موقع fema نعرض لكم أهم الاحتياطات التي تساعد في الوقاية من أضرار العاصفة الشمسية الصحية.

اشرب ماء لأنه يبقيك أنت وحيواناتك الأليفة رطبًا و اشرب المزيد من السوائل، بغض النظر عن مدى نشاطك ولا تنتظر حتى تشعر بالعطش لتشرب.

البحث عن تكييف الهواء و إذا لم يكن منزلك به مكيف هواء، فاذهب إلى مركز التسوق أو المكتبة العامة وحتى قضاء بضع ساعات في مكيف الهواء يمكن أن يساعد جسمك على البقاء أكثر برودة عندما تعود إلى الحرارة.

ضع في اعتبارك أنه على الرغم من أن المراوح الكهربائية قد توفر الراحة، إلا أنها لن تمنع الأمراض المرتبطة بالحرارة عندما تصل درجة الحرارة إلى التسعينات.

حافظ على برودة منزلك أثناء العاصفة الشمسية عن طريق عزله وتغطية النوافذ بالستائر أو الظلال.

استخدم عاكسات النوافذ مثل الورق المقوى المغطى بورق الألمنيوم لتعكس الحرارة إلى الخارج خلال العاصفة الشمسية.

اللباس المناسب ووضع واقي من الشمس، تؤثر حروق الشمس على قدرة جسمك على التبريد ويمكن أن تسبب لك الجفاف.

الحماية من الشمس

إذا كان عليك الخروج في الهواء الطلق، فاحمِ نفسك من الشمس من خلال ارتداء ملابس فضفاضة وخفيفة الوزن وفاتحة الألوان.

قبعة واسعة الحواف ونظارات شمسية وضعي واقيًا من الشمس واسع النطاق بمعامل حماية من الشمس SPF 15 أو أعلى قبل 30 دقيقة من الخروج خلال النهار.

يختفي واقي الشمس، لذا تأكد من إعادة وضعه كل ساعتين وبعد السباحة أو التعرق أو التنشيف.

تجنب الأنشطة الشاقة لا تمتزج الحرارة المرتفعة والأنشطة الخارجية جيدًا دائمًا وحاول أن تقتصر نشاطك الخارجي على الأوقات الأكثر برودة: ساعات الصباح والمساء.

خذ فترات راحة متكررة في المناطق المظللة حتى تتاح لجسمك فرصة للتعافي.

اطمئن على عائلتك وأصدقائك حيث يتعرض كبار السن والأطفال والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة لخطر الإصابة والوفاة المرتبطة بالحرارة.



ابتعد عن أكل الوجبات الساخنة والثقيلة تضيف الحرارة لجسمك.