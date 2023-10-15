فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

أظهر مقطع فيديو صادم نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، لحظات أثارت جدلا لـ ضابط أمريكي يقوم بإلقاء القبض على سيدة وسط أحد الشوارع بولاية كاليفورنيا.

علقت الصحيفة على مقطع الفيديو بإن الضابط قام بإخراج المرأة من سيارتها ثم سحبها على الأرض ولكمها في وجهها ومن ثم ركع أو جلس على رأسها.

وأضافت أن هذا حدث بعد نهاية مطاردة بالسيارات إثر تعرض شركة بالقرب من مركز جيتواي بلازا للتسوق لعملية سطو، يوم الجمعة الماضي.

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر ضابط شرطة في كاليفورنيا وهو يسحب المرأة من سيارتها ويضربها على الأرض بعد تعرض لعملية سطو.

فيديو أثار جدلا

من جانبها، علقت الشرطة أن المشتبهة بها كان تقود سيارتها بتهور ثم اصطدمت بشاحنة في منطقة أوتو مول بكوي وأدميرال كالاهان لين.

وأصيبت المشتبهة بها في حادث سيارة بينما أصيب الضابط أثناء محاولته القبض على المرأة المحتجزة حاليا لدي الشرطة.

ولم يتم حتى الآن الكشف عن اسم المشتبهة بها أوالضابط.

من جانبها، علقت إدارة شرطة فاليجو بإن الحادث ستتم مراجعته بموجب سياسة استخدام القوة التي تتبعها الإدارة

ومنذ نشره بعد ظهر يوم الجمعة، حصد فيديو الضابط والمرأة عبر منصة “تيك توك” أكثر من 467 ألف مشاهدة و49 ألف إعجاب و2400 تعليق.