عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

فيديو يثير جدلا لضابط
فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة

أظهر مقطع فيديو صادم نشرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الأحد، لحظات أثارت جدلا لـ ضابط أمريكي يقوم بإلقاء القبض على سيدة وسط أحد الشوارع بولاية كاليفورنيا

علقت الصحيفة على مقطع الفيديو بإن الضابط قام  بإخراج المرأة من سيارتها ثم سحبها على الأرض ولكمها في وجهها ومن ثم ركع أو جلس على رأسها. 

وأضافت أن هذا حدث بعد نهاية مطاردة بالسيارات إثر تعرض شركة بالقرب من مركز جيتواي بلازا للتسوق لعملية سطو، يوم الجمعة الماضي. 

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو الذي يظهر ضابط شرطة في كاليفورنيا وهو يسحب المرأة من سيارتها ويضربها على الأرض بعد تعرض لعملية سطو.

بسبب شلل القدمين.. فيروس غرب النيل يجتاح مدينة كاليفورنيا

«جابته من رقبته».. سمكة قرش تخطف رجلا قبل الاحتفال بزفاف صديقه في كاليفورنيا

فيديو أثار جدلا 

من جانبها، علقت الشرطة أن المشتبهة بها كان تقود سيارتها بتهور ثم اصطدمت بشاحنة في منطقة أوتو مول بكوي وأدميرال كالاهان لين.

وأصيبت المشتبهة بها في حادث سيارة بينما أصيب الضابط أثناء محاولته القبض على المرأة المحتجزة حاليا لدي الشرطة. 

 ولم يتم حتى الآن الكشف عن اسم المشتبهة بها أوالضابط.

من جانبها، علقت إدارة شرطة فاليجو بإن الحادث ستتم مراجعته بموجب سياسة استخدام القوة التي تتبعها الإدارة

ومنذ نشره بعد ظهر يوم الجمعة، حصد فيديو الضابط والمرأة عبر منصة “تيك توك” أكثر من 467 ألف مشاهدة و49 ألف إعجاب و2400 تعليق.

@romyrhamilton

Just witnessed this crash right in front of me then this

♬ original sound - Romyr Hamilton

 

 

 

 

 

 

فيديو كاليفورنيا البريطانية ضابط أمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

صدمة في الوسط الفني .. العثور على جثة مخرج شهير وزوجته في منزلهم

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

رسميا.. إسرائيل تعلن عدد أسراها لدى المقاومة الفلسطينية

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

لاعب سوبر.. شوبير يكشف عن أولى صفقات الأهلي الشتوية

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تمنع تداول السكر لخفض الأسعار

ترشيحاتنا

ردا على استهداف المدنيين بغزة .. المقاومة الفلسطينية تقصف عسقلان بالصواريخ

الورم تحت الإبط.. سرطان متخفي اعرف علاماته

وزير الدفاع الإسرائيلي: ليس لدينا مصلحة في شن حرب على الجبهة الشمالية

بعد المغادرة .. 80 مليون شيكل لسكان مستوطنات شمال غزة

صافرات الإنذار تدوي.. سقوط صواريخ على عسقلان أطلقت من قطاع غزة

حصيلة كبيرة من الجرحي.. حزب الله يقصف إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو يثير جدلا لضابط أمريكي أثناء إلقائه القبض على سيدة في كاليفورنيا

ملابس غير معتادة.. شاهد مي حلمي تستعرض جمالها

القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

فيديو

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

حما.س تتحدى إسرائيل.. 40 ألف مقاتل على أهبة الاستعداد وأسلحتهم لم تمس

مسافة السكه لأهلنا في فلسطين.. مؤسسة أبو العينين تجهز قافلة إغاثية ضخمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ