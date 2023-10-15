القصف ليل نهار على غزة..فيديو مؤثر لشهادة طفلة بريطانية من أصل فلسطيني

لم يتجاوز عمرها الـ 5 سنوات أو الـ 6 سنوات، لكن ما رأته أضفى على ملامحها البريئة جمودا تصف به مخاوفها تجاه ما يحدث في قطاع غزة بـ فلسطين.

انتشر مقطع فيديو للطفلة الفلسطينية البريطانية “جنا”حيث شاركته صحيفة “الديلي ميل” اليوم الأحد متحدثة فيه عما تعيشه جراء القصف الإسرائيلي الذي وصفته بـ “المرعب”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى قول الطفلة “البريطانية من أصل فلسطيني" لامرأة تصورها خلف الكاميرا: "في الصباح، وفي الليل، يكون هناك الكثير من القصف".

غزة

وتابعت الطفلة الصغيرة حديثها: “نقلق بشأن اهتزاز المنزل، يبدو الأمر كما لو أنه يسقط ببطء، ببطء، ببطء وإذا سمعنا بعض الضوضاء العالية أشعر بالخوف، وتعانق أمي الجميع، نحن أطفال، وليس من الصواب أن نفعل ذلك للأطفال”.

وعندما سئلت “جينا”، التي كانت تتحدث بلهجة إنجليزية مميزة، عن المكان الذي تعيش فيه، أجابت: "في غزة".

وتضيف الطفلة أثناء حديثها إلى امرأة خارج الكاميرا بإنها وعائلتها أُجبروا على "الفرار والمغادرة" في اليوم السابق لهذا التسجيل.

فلسطين

وعندما سئلت جينا عما إذا كانت خائفة، أجابت "نعم"، مضيفة: "أفتقد منزلي حقا، لكن لا أستطيع الذهاب بسبب كثرة القصف".

ولفت الصحيفة البريطانية إلى اضطرار مراسلة الجزيرة في قطاع غزة، يمنى السيد، إلى الفرار إلى مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة حيث لا يوجد كهرباء أو ماء أو إنترنت.

ووفقا لتقديرات الحكومة، يعتقد أن ما بين 50 ألف إلى 60 ألف مواطن بريطاني موجودون في غزة.