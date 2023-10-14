سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، بدأت بالموافقة على خطط قادة الوحدات، وحتى ذلك الحين يعمل سلاح الجو على تعطيل تشكيلات الدفاع والقيادة التابعة لحماس، من أجل تقليص الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، ولا يزال حزب الله على عتبة الحرب، واختباره الحقيقي سيكون عندما تدخل إسرائيل غزة.

وكذلك كشفت الصحيفة الإسرائيلية، عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في تلك المعركة، وقالت: "في ظل الأضرار الجسيمة التي لحقت بالردع، فإن الحماية التي توفرها الولايات المتحدة لها أهمية قصوى، فالأمريكيون مستعدون لاعتراض الصواريخ ومهاجمة الميليشيات الإيرانية، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من التركيز على مهمتها".

الجيش ينسق مع الشباك للمعركة .. وطلب الإخلاء خدعة حرب

وذكرت الصحيفة العبرية، أن الجيش الإسرائيلي يواصل الاستعدادات لهجوم إسرائيلي كبير، ويعمل بالتعاون مع الشاباك من خلال عدة قنوات، بما في ذلك الغارات الجوية المتزايدة بشكل كبير في غزة، بحيث يمكن تنفيذ الدخول البري بسرعة ودون دفع ثمن باهظ من الخسائر في صفوف القوات الإسرائيلية، حيث تهدف الغارات الجوية إلى تعطيل أنظمة الدفاع والقيادة والسيطرة التابعة لحماس، ومساعدة الجهود الاستخباراتية ومواصلة تقدير المكاسب المتوقعة بشكل منهجي من أعضاء حماس، وخاصة من قادتها.

وفي الوقت نفسه، يعمل الجيش الإسرائيلي في الساحة المعرفية لتزويد هيئة الجيش بـ "نافذة شرعية" واسعة قدر الإمكان لتنفيذ هجوم فعال في غزة. "نافذة الشرعية" هذه تهدف إلى إعطاء الجيش الوقت والموافقة على استخدام أساليب ووسائل القتال عندما يدخل القطاع، وهي تتضاءل أكثر فأكثر مع وصول صور المدنيين في غزة الذين يعانون من هجمات الطيران إلى الغرب.

ومن المعلومات المهمة التي كشفتها الصحيفة الإسرائيلية، أن طلب إخلاء شمال غزة هو ضمن مخططات الحرب، فهو خدعة هدفها التغطية على حجم الضحايا، وقالت إن مطالبة سكان شمال قطاع غزة بالإخلاء عبر الممرات الإنسانية إلى الجنوب هي الوسيلة الأساسية للإثبات للرأي العام العالمي وإدارة بايدن أن إسرائيل تتصرف في إطار قوانين الحرب الدولية

رصد لمخططات حماس

كما نقلت يديعوت أحرونوت معلومات رصدتها أجهزة الجيش الإسرائيلي عن حماس، وقالت إن حماس رفعت من سرعتها وتحاول إدخال مقاتليها في قطاع غزة إلى تشكيلات دفاعية خططت لها وتسيطر عليهم، فيما يحاول المستوى السياسي لحركة حماس في لبنان وتركيا وقطر توسيع القتال إلى ساحات إضافية من أجل تخفيف الضغط على القطاع وتقسيم الجهد العسكري الإسرائيلي، فهو يحاول إقناع حزب الله، والفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في لبنان، والفلسطينيين في الضفة الغربية، وعناصر أخرى تعمل لصالح إيران، على سبيل المثال الميليشيات الشيعية في العراق وسوريا، بالانضمام إلى القتال.

وفي الوقت الراهن، حققت حماس نجاحاً جزئياً، وبحسب كل المؤشرات والمعلومات التي يتم نشرها، فإن إيران وحزب الله لم يقررا بعد الانضمام إلى القتال بكامل قوتهما، وهناك احتمال معقول بعدم شن هجوم كبير على إسرائيل في المستقبل أيضًا، وأولئك الذين يحاولون الآن الهجوم من الشمال لتسهيل الأمر على حماس والجهاد الإسلامي في غزة هم الفلسطينيون وأعضاء حماس والمنظمات الأخرى التي تعمل من مخيمات اللاجئين في جنوب لبنان، ولكنهم يفعلون ذلك بموافقة حزب الله وتحت غطاء النيران والطائرات بدون طيار التي يطلقها حزب الله بين الحين والآخر، وبالأمس زار وزير الخارجية الإيراني لبنان والتقى زعيم حزب الله حسن نصر الله ، وفي البيان الصادر عنهما تحدثا عن «التصعيد» الذي يبادران إليه ولكن ليس عن الحرب، وفي هذه الحالة للكلام معنى.

كرة الثلج تتضخم في جنوب لبنان للمشاركة بالحرب

وتحدثت الصحيفة العبرية بشكل مفصل عن الوضع في الحدود مع جنوب لبنان، وأشارت إلى أن كرة الثلج تتضخم في صالح المشاركة بالحرب، فالنمط الحالي للعمل على الحدود اللبنانية المتمثل في توحيد القوى بين حزب الله والفلسطينيين سوف يستمر، وكما ذكرت الصحيفة، فإن حزب الله يعطي الموافقة والغطاء ويدخل في قتال مباشر إذا قتل الجيش الإسرائيلي شعبه، لكن معظم القتال، الذي هو في الواقع حملة مضايقة واستنزاف، حيث يترك لأعضاء المنظمات الفلسطينية العاملة من لبنان، بقيادة الجهاد الإسلامي وحماس، وفي إطار نظام الاستنزاف والمضايقات هذا، يقوم حزب الله أيضًا بالتحقق من جاهزية ويقظة القوات البرية وأنظمة الدفاع الجوي المنتشرة من قبل الجيش الإسرائيلي في الشمال، والأجسام المجهولة التي اعترضتها قوات الدفاع الجوي في منطقة كريات وحيفا كانت مخصصة لهذا الغرض بالتحديد.

وتكشف الصحيفة أنه سيتم إعادة النظر في نوايا حزب الله وإيران إذا دخلت إسرائيل قطاع غزة، وربما تكون هذه هي نقطة التحول التي سيدخل فيها حزب الله، وربما حتى إيران، إلى القتال بشكل كامل، لكن هذا ليس بالضرورة ما سيحدث، فهناك احتمال كبير أنه بعد دخول إسرائيل إلى غزة، لن يؤدي حزب الله إلا إلى زيادة نمط العمليات الحالي، لكنه سيبقى تحت عتبة الحرب، وهن يستعد الجيش الإسرائيلي لأسوأ الاحتمالات، وهو الحرب على جبهتين على الأقل، الجبهة الشمالية وجبهة غزة، وربما أيضاً زيادة في انتهاكات النظام ومحاولات الهجوم من الصفة الغربية.

تفاصيل اعتقالات عرب 48 والضفة الغربية استعدادا للحرب

وفيما يتعلق بعرب 48، كشفت يديعوت أحرونوت، أن الجيش الإسرائيلي اعتقل مئات الفلسطينيين، معظمهم أعضاء في حماس ولكن أيضًا أعضاء في الجهاد الإسلامي وفتح، ونتيجة لهذه الاعتقالات، تم التحقيق معهم وتحويل المعلومات مرة أخرى إلى اعتقالات ميدانية، والعديد من الهجمات التي حاول أعضاء حماس في الداخل الإسرائيلي تنفيذها، وقد تم إحباطها فعليًا مؤخرًا، ربما في محاولة للاستجابة للنداءات اليائسة لقيادة حماس في غزة ولبنان.

وتشهد الضفة الغربية والقدس اضطرابات عنيفة متواصلة يشارك فيها الآلاف، وذلك أيضًا نتيجة نداء حماس في غزة للفلسطينيين في الضفة الغربية لمساعدتها، ولقد ضخ الجيش الإسرائيلي والشاباك قوات وموارد إلى جيش الدفاع الإسرائيلي، وهما ينجحان في الوقت الحاضر في إحباط الهجمات وفي منع الاضطرابات من الخروج عن نطاق السيطرة، كما تعمل قوات الأمن الفلسطينية أيضًا من وقت لآخر، وإن كان ذلك مع ظهور منخفض للغاية، فأبو مازن لا يريد أن يتم تصويره على أنه متعاون مع إسرائيل.

إسرائيل ترصد تفاصيل الوطن العربي والإقليمي

وعن تفاصيل الساحة الإقليمية والاستراتيجية، نوه التقرير إلى رصد قيادة الجيش لظاهرتين، الأولى هي وقوف الدول العربية، بما فيها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الفلسطينيين في غزة نتيجة للضغوط المتزايدة من الشارع، ففي الأردن، هؤلاء هم الفلسطينيون، الذين يشكلون 70% من السكان والعديد منهم أيضًا من أنصار حماس، وفي السعودية، رجال الدين هم الذين إدعى التقرير أن هؤلاء جعلوا ولي العهد محمد بن سلمان يعلن أمس أنه سيجمد مفاوضات التطبيع مع إسرائيل من أجل تهدئة رجال الدين المتشددين، فيما تُسمع أصوات مماثلة أيضًا من قطر والعراق، وبطبيعة الحال، من إيران، والرئيس التركي أردوغان، ينشر أيضًا البيانات والوعود، كما فعل مرات عديدة في الماضي، ولكن في الوقت الحالي هذه مجرد إعلانات.

وبحسب التقرير، فإن الدعم الاستثنائي الذي تظهره الولايات المتحدة الآن لإسرائيل لا يوازن بين المقاومة اللفظية التي يبديها الحكام العرب فحسب، بل يزود إسرائيل أيضًا بالردع الاستراتيجي لسد فجوة الردع التي خلقها نظام الأمن الإسرائيلي والتي تضررت بشكل قاتل نتيجة للمفاجأة الناجحة، فالهجوم الذي شنته حماس يوم السبت الماضي، أضر بعنصر الردع المهم للغاية في الأمن القومي، وهذا في جوهره هو إدراك أن أعداء إسرائيل لا ينبغي أن يهاجموها، أولا لأن مثل هذا الهجوم سيفشل، وثانيا لأنهم سيدفعون ثمنا باهظا للغاية إذا لم يهاجموها، فإن الردع هو الذي يحمينا من الهجمات الكبيرة التي تود إيران ووكلاؤها وكذلك الدول العربية، سوريا على سبيل المثال، شنها على إسرائيل.

دور القوات الأمريكية الاستراتيجي في خطة الحرب

وتوضح الحصيفة، أنه بناء على طلب إسرائيل وبمبادرة من إدارته، يحاول الرئيس بايدن سد ثغرة الردع الإسرائيلي من خلال إقامة الردع الأميركي، خاصة ضد إيران وحزب الله، وهذه خطوة لها أهمية عملياتية، أي قوة بحرية جاهزة لاعتراض وابل الصواريخ القادمة من حزب الله أو إيران والهجوم من الجو، باستخدام طائرات تقلع من حاملات الطائرات والقواعد في الشرق الأوسط، بما في ذلك طائرات F- تم وضع السرب 35 في حالة تأهب، وتم تصميم القوة الجوية للتعامل مع الميليشيات الشيعية التي ستنشطها إيران من سوريا والعراق وربما حتى من اليمن وإيران نفسها، وسيحاول هؤلاء "الوكلاء" الإيرانيون مساعدة حماس في غزة من خلال إطلاق الصواريخ ومهاجمة الطائرات بدون طيار في العمق الإسرائيلي.

وحتى اليوم، وبغض النظر عن الصراع في غزة، فإن الولايات المتحدة تعمل ضد هذه العناصر، ولكن إذا تحركت ضد إسرائيل، على سبيل المثال محاولة الميليشيات الشيعية "كتائب حزب الله" من العراق إطلاق صواريخ لديها على إسرائيل، فقد تهاجم الولايات المتحدة إسرائيل، بينما سيعمل جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل مباشر ضد حزب الله في لبنان، وينطبق الشيء نفسه على إيران، بالإضافة إلى ذلك، تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية في شكل تزويد جيش الدفاع الإسرائيلي بأسلحة جوية متطورة وصواريخ "تامير" الاعتراضية للقبة الحديدية، التي تمتلكها الولايات المتحدة حاليًا في مستودعات في إسرائيل وفي القواعد العسكرية الأمريكية.

ويهدف هذا الإمداد من الأسلحة إلى ضمان عدم وجود نقص في الذخائر الجوية الدقيقة والصواريخ الاعتراضية وقطع الغيار لدى جيش الدفاع الإسرائيلي، إذا فهي مضطرة إلى خوض حرب على جبهتين أو أكثر في نفس الوقت، وذلك من خلال حشد الدعم من حلفائها الديمقراطيين في أمريكا الشمالية وأوروبا.

وبالتوازي تواصل وحدات الاحتياط التي تم تجنيدها للحرب الاستعداد للدخول إلى غزة، وقد بدأت هيئة الأركان العامة بالفعل في الموافقة على خطط قادة الوحدات، ورغم أن قضية المختطفين والمفقودين لا تزال بعيدة عن الحل، إلا أن تاريخ الغزو البري الدخول يقترب.