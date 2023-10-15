منشورات ودعوات زائفة حول دعم فلسطين|خبير: «فيسبوك» تعمل على مصالحها الخاصة بالمنطقة..فيديو

حذَّر الدكتور محمد محسن، خبير تكنولوجيا المعلومات، من جميع المنشورات التي يدعو إليها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني.



وأكد «محسن» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الدعوات وعي زائف للناس، لان إدارة «ميتا» لم تطلب من المستخدمين هذا الطلب، وهذا الأمر غير صحيح.

لا يوجد شيء رسمي يدعو إلى هذا

وأوضح ان شركة «ميتا» او «فيسبوك» خاصة وجميع استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها معيارين للتقييم، ومن السهل عمل حظر للمستخدمين بكل سهولة، وهذا ما حدث من قبل في حصار غزة وحذف تطبيق الواتساب من جوجل بلاي كان يحدث حذف او غلق.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن فيسبوك تعمل على مصالحها الخاصة بالمنطقة أو تتماشى مع الاستخدامات الخاصة به، وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي يدعو إلى هذا.