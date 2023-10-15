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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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منشورات ودعوات زائفة حول دعم فلسطين|خبير: «فيسبوك» تعمل على مصالحها الخاصة بالمنطقة..فيديو

فيسبوك
فيسبوك

حذَّر الدكتور محمد محسن، خبير تكنولوجيا المعلومات، من جميع المنشورات التي يدعو إليها البعض على مواقع التواصل الإجتماعي التي تدعم قطاع غزة والشعب الفلسطيني.


وأكد «محسن»  خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه الدعوات وعي زائف للناس، لان إدارة «ميتا» لم تطلب من المستخدمين هذا الطلب، وهذا الأمر غير صحيح.

 

 لا يوجد شيء رسمي يدعو إلى هذا

وأوضح ان شركة «ميتا» او «فيسبوك» خاصة وجميع استثماراتها بالولايات المتحدة الأمريكية، ولها معيارين للتقييم، ومن السهل عمل حظر للمستخدمين بكل سهولة، وهذا ما حدث من قبل في حصار غزة وحذف تطبيق الواتساب من جوجل بلاي كان يحدث حذف او غلق.

وأشار خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن فيسبوك تعمل على مصالحها الخاصة بالمنطقة أو تتماشى مع الاستخدامات الخاصة به، وحتى الآن لا يوجد شيء رسمي يدعو إلى هذا.

الولايات المتحدة الامريكية حصار غزة ميتا الشعب الفلسطيني قطاع غزة دعم قطاع غزة مواقع التواصل الاجتماعي

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