تأكيدات داخل إسرائيل.. غزة قد تكون مصيدة لجيش الاحتلال

أكد محمد مرعي، مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الحديث داخل إسرائيل على أنه من الممكن أن تكون غزة مصيدة لجيش الاحتلال، وتسقط عددا من القتلى منه.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مصر تصيغ موقف خلق نوع من الفخر المصري بالداخل والتأييد الشامل، مشيرا إلى أن مساعي مصر الآن تتمثل في التهدئة الفورية ووقف التصعيد الحالي.

وأكد أنه كانت هناك مظاهرات في تل أبيب من أجل الرهائن والأسرى الإسرائيليين لدى حماس هو ما يمثل على حكومة الحرب التي يرأسها نتنياهو، وهناك خوف من أن العملية العسكرية الجزئية قد ينتج عنها وقوع قتلى من الرهائن الإسرائيليين.

إدخال المساعدات

وأشار إلى أنه كان هناك تظاهرات في عدد من الدول الغربية على الرغم من أن الحكومات الغربية رفضت ذلك، موضحًا أن إسرائيل ستكون مجبرة على إدخال قافلة المساعدات إلى قطاع غزة.

ونوه بأن مصر أولويتها الآن هي إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بعد الحصار التي تشهده الآن.