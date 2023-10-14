شئون الأسرى والمحررين : عدد الفلسطينيين وصل إلى 6500 معتقل

أكد قدورة فارس، رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، أنه لا بد من تحرك واسع للعالم العربي والاسلامي من اجل كبح جماح دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي تتصرف بعدوانية بعد فشلها وانكسارها وتعمل على الإنتقام والحقد والكراهية.

وقال قدورة فارس، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء دي أم سي”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن إسرائيل دولة تعيش على الدم، ولو توقفت عن القتل يكون لديها قلق حول وجودها في المنطقة، مؤكدا أن اسرائيل دولة مجروحة في كبريائها وهو ما يفسر عمليات القتل التي تقوم بها ضد الفلسطينيين.

العديد من النساء والأطفال

وتابع رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن عدد الأسرى الفلسطينيين، وصل إلى أكثر من 6500 معتقل، منها العديد من النساء والأطفال.