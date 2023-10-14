حجم المساعدات المقدمة لغزة.. أمين سر التحالف الوطني تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة نهى طلعت، أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن قافلة المساعدات التي تم توجيهها لمساعدة أهالينا في غزة، كانت عبارة عن 106 شاحنات، بها كل المساعدات، بإجمالي نحو 1000 طن مواد غذائية، و300 ألف علبة أدوية وطبية وأجهزة.

وقالت نهى طلعت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أنه سنعمل على حل أزمة كبيرة فى غزة، بالإضافة إلى بطاطين وأدوية، كدفعة أولى ستؤدى إلى انفراجة كبيرة.

إقبال كبير للتبرع بالدم

وتابعت أمين سر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لدينا الكثير من المتطوعين والأطباء، حيث تحركنا بشكل سريع، مؤكدة أننا شاهدنا إقبالا كبيرا للتبرع بالدم، وتحركنا على هذا الأساس.