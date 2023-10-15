عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطور المواجهات في غزة.. خبيرة: قوات الاحتلال يعملوا بنوك الأهداف منذ أسبوع ماضي

قطاع غزة
قطاع غزة

أكدت الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يعملون بنوك الأهداف منذ أسبوع ماضي، مشيرة إلى أن مشهد قطاع غزة يؤكد بأن هناك مجازر تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "يسري" خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الانقسام الإسرائيلي أثر على جيش الاحتلال في هذه المرحلة وبالتالي كل هذه الأشياء جعلت الكيان في تشتت وتخبط.

وأشارت المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إلى أن الصفعة على وجه إسرائيل كانت قوية ومؤلمة ومؤثرة، والكيان يسعى الآن لاستعادة قوته، ولديهم رغبة كبيرة في الانتقام بشكل كبير وموحد، وتحقيق مزيد من العدوان في الشارع الفلسطيني.

قوات الاحتلال الأميرة رشا يسري الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الهجوم عليه| أول رد فعل من شقيقة محمد صلاح بسبب فلسطين

نزلت رسمي | ننشر أسعار السلع الأساسية بعد تخفيضها .. شاهد

أول رد لـ شقيق محمد صلاح بعد الهجوم على موقف أخيه من دعم فلسطين

سيناريو لمحاربة 4 دول عربية| مخطط إسرائيلي للهجوم البري على غزة.. وهذا دور القوات الأمريكية

هدية للشعب المصرى .. هتشتري عربية أحلامك بأقل سعر من الخارج

3 ظواهر جوية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الأحد

حرب إقليمية.. إيران تهدد إسرائيل بالتدخل حال عدم وقف العدوان على غزة

هل ينفد صبر القاهرة؟.. قصة أخطر بيان لمصر منذ أكتوبر 73

ترشيحاتنا

القضاء الإداري تنظر دعوى استبعاد مرشح على مقعد أمين صندوق نادي الزمالك

جولة فوق الركام.. شاب فلسطيني يروي تفاصيل استخدام الاحتلال قنابل محرمة دوليا

سعر الذهب اليوم الأحد 15-10-2023

اليوم .. بدء صرف معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة

له ضوابط.. خبير يكشف أسباب حذف المنشورات الخاصة بحرب إسرائيل على غزة

إبادة شاملة.. نيويورك تايمز تنشر خريطة المناطق المتأثرة بالقصف في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مساج للتخلص من آلام الرجل

من البيض.. أفضل 5 وصفات لعلاج بشرتك في المنزل

أفضل الطرق لعلاج التهاب الحلق واللوزتين بالأعشاب

عربياتي| زينة تقلب السوشيال ميديا بصورة مع 3 سيارات خارقة ..اِعرف تفاصيلها

فيديو

اشترطت إدخال المساعدات لغزة.. مصر ترفض استقبال الرعايا الأجانب عبر معبر رفح| «فيديوجراف»

المخابرات الأمريكية تكشف سرا عن تحذيرها لإسرائيل من طوفان الأقصى.. فيديو

غدروا بيهم.. الاحتلال بستهدف قوافل الفلسطينيين النازحين رغم استجابتهم لتحذيرات تل ابيب

أماكن سقوط أمطار اليوم.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأسبوع المقبل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

اﻟﻤﺰﻳﺪ