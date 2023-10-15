تطور المواجهات في غزة.. خبيرة: قوات الاحتلال يعملوا بنوك الأهداف منذ أسبوع ماضي

أكدت الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي يعملون بنوك الأهداف منذ أسبوع ماضي، مشيرة إلى أن مشهد قطاع غزة يؤكد بأن هناك مجازر تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

وأوضحت "يسري" خلال لقائها مع الإعلامي يوسف الحسني ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى، أن الانقسام الإسرائيلي أثر على جيش الاحتلال في هذه المرحلة وبالتالي كل هذه الأشياء جعلت الكيان في تشتت وتخبط.

وأشارت المتخصصة في الشئون الإسرائيلية، إلى أن الصفعة على وجه إسرائيل كانت قوية ومؤلمة ومؤثرة، والكيان يسعى الآن لاستعادة قوته، ولديهم رغبة كبيرة في الانتقام بشكل كبير وموحد، وتحقيق مزيد من العدوان في الشارع الفلسطيني.