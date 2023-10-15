أوضاع مؤسفة.. وزيرة الصحة الفلسطينية تكشف عن آثار القصف الإسرائيلي على غزة

كشفت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، عن الأوضاع وأخر المستجدات في قطاع غزة، الموقف والوضع الطبي صعب للغاية، وهناك تحرك لقوات الإحتلال واليوم كان دموي بشكل كبير.

وقالت «مي الكيلة» "عدلي القيعي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، إن هناك مستشفيات خارج عن الخدمة وإسرائيل تستخدم الفوسفور الأبيض منذ يومين، ولا يوجد سولار وهناك انقطاع للكهرباء والمياه وبالتالي هناك إنهيار صحي بالكامل.

إسرائيل تقصف غزة

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن إسرائيل تقصف الكوادر الطبية والمستشفيات، والمطلوب فتح المعبر لإدخال المواد الطبية والإغاثية المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيقاف الحرب على الفلسطينيين .