أعلنت شركة سامسونج في عام 2023 عن هاتفها الجديد الـ Samsung Galaxy A14 نسخة الـ 4G ليكون بمثابة التطوير والتحديث لهاتفها القديم الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A التي تلقى اهتمام كبير في مصر بالأخص فهي تنافس بقوة في الفئة الاقتصادية مع مواصفات ليست بجديدة فيأتي الهاتف بمعالج Exynos 850 مع كاميرا خلفية تصل إلى 50 ميجا بكسل مع بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن 15 واط.



مواصفات هاتف سامسونج A14

• الشاشة: شاشة PLS LCD بحجم 6.6 بوصة، دقة FHD+ (1080 × 2408 بكسل)، معدل تحديث 60 هرتز، كثافة بكسلات 400 بكسل لكل بوصة.

• المعالج: معالج MediaTek Helio G80 (12 نانومتر) أو Exynos 850.

• الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 3 أو 4 جيجابايت، ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

• الكاميرا الخلفية: ثلاث كاميرات بدقة 50 ميجابكسل (رئيسية) + 5 ميجابكسل (ultrawide) + 2 ميجابكسل (macro)، فلاش LED.

• الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 13 ميجابكسل.

• البطارية: بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط.

• نظام التشغيل: أندرويد 13 مع واجهة One UI 4.1.

• السعر: يبدأ من 5000 جنيه مصري

بـ 5000 جنيه فقط..أحدث هاتف سامسونج اقتصادي في مصر يناسب ميزانيتك

مميزات هاتف سامسونج A14

• شاشة كبيرة بدقة FHD+.

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل.

• بطارية كبيرة تدوم طويلًا.

• سعر مناسب.

عيوب هاتف سامسونج A14

• حواف الشاشة كبيرة.

• الشحن السريع ضعيف.

• لا يشمل علبة الهاتف جراب أو شاحن.

خاتمة

يعد هاتف سامسونج A14 خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بشاشة كبيرة ومعالج قوي وكاميرا خلفية جيدة وبطارية كبيرة بسعر مناسب.