احذر.. تناول هذا المشروب على الريق يصيبك بمرض خطير

يتناول العديد من الأشخاص خل التفاح لإنقاص الوزن، والبعض يتناوله بشكل مباشر أو وضعه على السلطات والطعام.

ولكن استخدام خل التفاح بشكل مفرط أو كثير أو تناوله على الريق يمكن أن يسبب بعض المشاكل الصحية للعديد من الأشخاص .

مخاطر تناول خل التفاح

خل التفاح حمضي ، فيمكن لبعض الأشخاص عدم تحمله جيدًا، لن يعاني الجميع من هذه المشكلة ، ولكن إذا كنت تعاني من التهاب القولون التقرحي ، أو التهاب في الجهاز الهضمي ، أو تعاني من الآلام في المعدة ، فيجب أن تقلل من تناول خل التفاح .

يعتبر الخل أو أي خل خيارًا رائعًا لإضافة نكهة إلى الطعام دون رفع قيمته الحرارية ، ولكن الأطعمة التي تحتوي على مستويات عالية من الحمض قد تتسبب بتطور الفشل الكلوي، قد تكون الأطعمة القلوية مثل الخضروات الورقية خيارًا أفضل.