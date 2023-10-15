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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد جولة استهدفت 6 دول عربية.. وزير الخارجية الأمريكي يعود أدراجه إلى إسرائيل

بلينكن
بلينكن

يسافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل غدا، الاثنين، ويلتقي برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسئولين إسرائيليين آخرين، بحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

بلينكن موجود حاليًا في القاهرة كجزء من رحلة سريعة في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. 

وقد سافر بالفعل إلى إسرائيل بالإضافة إلى الأردن وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

والتقى بلينكن في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي قال إن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع عن النفس إلى العقاب الجماعي.

وأضاف السيسي، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن التأخير في حل القضية الفلسطينية يترتب عليه المزيد من الضحايا، مشيرا إلى أن غياب أفق حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب.

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