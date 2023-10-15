تجهيزها يستغرق أسبوعا.. طريقة عمل البسطرمة فى البيت

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك طريقة عمل البسطرمة فى البيت.
طريقة البسطرمة فى البيت
المكونات
1.كيلو لحمة احمر قطعة واحدة من الفخدة
2.كوب ملح
3.معلقتين كمون
4.معلقتين حلبة مطحونة
5.معلقتين شطة
6.معلقتين ثوم مفروم
7.معلقتين بابريكا
8.ورقتين لورا ، معلقتين فلفل اسود
9.معلقة صغيرة جوزة الطيب
طريقة عمل البسطرمة البيتي
1. تغطى اللحم بمعلقتين كبار ملح ونعلق اللحم في قماشة في المطبخ لمدة يومان
2. تخلط باقي المكونات مع ربع كوب ماء
3.تغطي اللحم بالخلطة و يدك مبللة لتساعد الخليط علي التماسك
4.تعلق في المطبخ لاسبوع ملفوفة باحكام بقماشة نظيفة