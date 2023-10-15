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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

5 % كاش باك .. تعرف على مزايا بطاقة ائتمان بنك مصر

بنك مصر
بنك مصر

يقدم بنك مصر عدد كبير من بطاقات الائتمان، المختلفة المزايا، و التي تسعى لتلبية رغبات اكبر عدد من العملاء، كما يطرح البنك بطاقة Visa Signature، و تقدم 5% كاش باك على معاملات الشراء.

و يعدد "صدى البلد" خلال هذا التقرير مزايا و تفاصيل بطاقة Visa Signature، وفقا لما تم نشره عبر الموقع الإلكتروني للبنك.

 

مميزات بطاقة بنك مصر


يمكن إصدارها بالضمان العيني أو الشخصي.

استخدام البطاقة في عمليات الشراء والسحب النقدي محليا ودولياً والسداد بالجنية المصري.

إمكانية استخدام 100 % من الحد الائتماني للبطاقة في السحب النقدي.

إمكانية إصدار عدد من البطاقات إضافية.

إمكانية استخدام البطاقة على شبكة الانترنت.

أطول فترة سداد تصل الى 57يوم.

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بطاقة ائتمان بنك مصر
 

اقل حد أدني للسداد 5% من قيمة الاستخدامات الشهرية
 

سداد استخدامات البطاقة لدي الات الـ ATM التي تقبل الإيداع الخاصة ببنك مصر.

سداد استخدامات البطاقة لدى كافة فروع البنك المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وعلى مدار 24 ساعة يومياً من فروع البنك بالعديد من المطارات والفنادق. ومن خلال الانترنت البنكي.


استمتع بإمكانية الدخول إلى أكثر من 1000 صالة بالمطار في أكثر من 300 مدينة حول العالم.

خدمة تأمينية عند السفر مثل (ضياع الحقائب – تأخر وصول الحقائب – إلغاء الرحلة – التأمين الطبي أثناء السفر ... إلخ).

 

بطاقة Visa Signature

 

استمتع بأفضل المطاعم داخل المطارات بالشراكة مع Dragonpass تمنحك بطاقتك إمكانية الحصول على خصومات رائعة لدى أكثرمن 200 مطعم في المطارات حول العالم من خلال التسجيل على تطبيقVisa Dine & Travel.


استقبال يليق بكبار الشخصيات. تمنحك YQ، وهي شبكة عالمية من المختصين بالترحيب والمساعدة في المطارات، تجربة استقبال وترحيب خاصة تليق بك في المطار.

استمتع بخصم يصل الى 20% على أسعار التجزئة في أكثر من 450 وجهة. يرجى زيارة.YQnowGroup
استمتع بمزايا ممتازة في أكثر من 900 بوتيك وفندق مشهور. احجز عبر www.visaluxuryhotels.com واستمتع بخصم يصل إلى 25% على إقامتك في منشآت جميرا ومنتجعات في الإمارات العربية المتحدة، جزر الملديف، بالي، المملكة المتحدة، اسبانيا، الكويت وعمان
 


ويرجى زيارة Visa Signature|Visa (visamiddleeast.com) للاطلاع على كافة التفاصيل والخدمات والعروض المتاحة للبطاقات على مستوي العالم.

خدمة الرسائل النصية SMSعند إجراء أي معاملات بالبطاقة وإصدار بيان العمليات الشهري لتوضيح قيمة المديونية والحد الأدنى للسداد وإصدار أو تجديد البطاقة.


استخدام البطاقة في تقسيط حركات السحب النقدي والمشتريات على فترات تصل الى 36 شهر بعائد مدين مميز.

إمكانية الشراء باستخدام خاصية الـ Contactless والتي تتيح لك التسوق الآمن والسريع وإجراء حركات المشتريات بسهولة ويسر.

 

تقسيط لدى العديد من التجار على 6,12,18,24,36 شهر بدون فوائد.

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