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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

300 جنيه شهرياً .. قروض مُيسرة لأصحاب المعاشات والموظفين| اعرف الشروط

قروض
قروض

يتعرض الكثير من المواطنين إلي ضغوط الحياة وخاصة المصروفات وعليه قد يضطر البعض منهم للاستدانة والحصول علي قروض والتي تحتاج إلي شروط معينة وسداد فوائدها وعليه توفر وزارة الأوقاف وأيضا بنك ناصر قروضاً بدون رسوم أو فوائد أو رسوم إدارية .

قروض ميسرة لأصحاب المعاشات 

وتسعى الحكومة عبر الوزارات المعنية تقديم كافة التسهيلات للمواطنين خاصة أصحاب المعاشات والموظفين حيث يمكن من خلال القرض الحسن الذي تقدمه وزارة الأوقاف المساهمة فى برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع ولكن وفق شروط معينة يجب أن يتحلى بها المقترض.

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قرض وزارة الأوقاف

ويمكن للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال وأيضًا العاملين بوزارة الأوقاف الحصول على قرض وفق ضوابط معينة ومحددة.


وتتضمن إمكانية الحصول علي قرض من وزارة الأوقاف ضرورة توافر مجموعة من الشروط والتي من بينها :-

- يتم تحويل رواتب الموظفين على بنك مصر، حيث توجد وديعة باسم الوزارة في حسابات البنك، وهو الذي يحدد المبلغ الذي يصرف لصاحب القرض


-  يتم سداد قيمة هذا القرض على 60 شهرًا.

خطوات الحصول على القرض من وزارة الأوقاف

وفيما يخص العاملون بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها يحق لمن أمضى 5 سنوات فأكثر في الخدمة الحصول علي قرض  بحد أقصى 15 ألف جنيه، وفق شروط معينة تتضمن مايلي :-

- يشترط لا يجمع بين هذا القرض وأي قرض مصرفي آخر

-يلزم  لا يكون عليه قرض من الأوقاف لم يكتمل سداده

- يشترط تكون المدة المتبقية له في الخدمة عند نشر هذا الإعلان أكثر من 3 سنوات

- يجب خصم المبلغ بواقع 300 جنيه شهريًّا على 50 شهرًا

- ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه

- لا يجوز تجديد طلب القرض إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد


أما بالنسبة للراغبين فى الحصول علي قرض من لم يستكملوا 5 سنوات من تاريخ التعيين، بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن 3 سنوات تعيينًا، ويتم صرف 6 آلاف جنيه، تخصم على 40 شهرًا، بواقع 150 جنيهًا شهريًّا وبذات ضوابط البند (أ).

وفيما العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام يتم صرف المبلغ حسب مدة الخدمة المتبقية بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتخصم بواقع 300 جنيه شهريًّا كما يشترط لا تقل مدة خدمة طالب القرض عن 15 سنة

قرض الزواج من بنك ناصر

فيما يمكن للمواطنين الحصول على قرض من بنك ناصر الاجتماعى وذلك بقيمة تمويل 10 آلاف جنيه كحد أقصى، حيث يتم سداد القرض على 3 سنوات بدون فوائد، لكن يتم دفع 2% فقط مصاريف إدارية كل سنة.


ومن أجل الحصول علي قرض من بنك ناصر يجب تقديم وثيقة زواج لا يكون مر عليها أكثر من 7 سنوات، وصورة الرقم القومي، وشهادة موثقة براتب العميل أو المعاش أو الضامن.

قرض أصحاب المرتبات والمعاشات وورثة المعاشات

يوفر بنك بنك ناصر الاجتماعي، القرض الحسن كأحد خدمات التكافل لأصحاب المعاشات وورثتهم، بحد اقصى 10000 جنيها و بدون فوائد، وبمصاريف اداريه بسيطة، وتسدد على أقساط شهريه لمدة ثلاث سنوات ويتم إعدامها حال وفاة المقترض.

وفي حال الاقتراض بضمان المرتب يشترط ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن ثلاث سنوات - تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة – تحويل القسط او المرتب على البنك.

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أما فيما يخص  الاقتراض بضمان المعاش الافتراضى يجب ألا تقل مدة الخدمة الفعلية عن عشرون عاما ، تحويل القسط أو المرتب على البنك.

وفي حال الاقتراض بضمان المعاش / المعاش المستحق يتم تحويل القسط أو المعاش على البنك – فى حالة المعاش المستحق يتم تقديم ضامن من العاملين بالجهاز الادارى للدولة.

قرض قروض ميسرة قرض لأصحاب المعاشات بنك ناصر الاجتماعي وزارة الأوقاف

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